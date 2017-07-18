 بالصور..هذا مصير المتورطين في الاعتداء على دورية أمنية بالقنيطرة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية للواقعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه | حوادث و حقوق

لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه

القناة الثانية تنشر فيديو حادثة السير التي هزت المغاربة هذا الصباح.. وهذا هو عدد القتلى | بووز

القناة الثانية تنشر فيديو حادثة السير التي هزت المغاربة هذا الصباح.. وهذا هو عدد القتلى

الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها | بوليتيك

الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها

فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان المغربي يتجاهل الفاجعة | بوليتيك

فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان

بعد الشيخ المثير..القارئ الوسيم ينشر صورة زوجته في العطلة بنقاب عصري | مجتمع

بعد الشيخ المثير..القارئ الوسيم ينشر صورة زوجته في العطلة بنقاب عصري

عاجل..كلب مسعور هجم على مستشفى الخميسات وعض الناس..تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..كلب مسعور هجم على مستشفى الخميسات وعض الناس..تفاصيل خطيرة

بالفيديو..شفار حصلاتو الكاميرا وسط المسجد | بووز

بالفيديو..شفار حصلاتو الكاميرا وسط المسجد

خطير وهام..حضيو راسكم: رسالة في الواتساب تسرق حسابك البنكي+صورة | نت 2.0

خطير وهام..حضيو راسكم: رسالة في الواتساب تسرق حسابك البنكي+صورة

فيديو مثير..عاين باين: شخص مع مراتو شفر تليفون من مطعم بمارتيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير..عاين باين: شخص مع مراتو شفر تليفون من مطعم بمارتيل

من حقنا نفرحو

بالصور..هذا مصير المتورطين في الاعتداء على دورية أمنية بالقنيطرة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية للواقعة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 15:12 بالصور..هذا مصير المتورطين في الاعتداء على دورية أمنية بالقنيطرة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية للواقعة | حوادث و حقوق
بالصور..هذا مصير المتورطين في الاعتداء على دورية أمنية بالقنيطرة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية للواقعة
توصلت ''شوف تيفي'' ببيان بخصوص ما تداولته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة فوتوغرافية لشخص في حالة غير طبيعية، مشفوعة بتدوينة تشير إلى أن الأمر يتعلق ب''استهداف لدورية أمنية بمدينة

 "شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" ببيان بخصوص ما تداولته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة فوتوغرافية لشخص في حالة غير طبيعية، مشفوعة بتدوينة تشير إلى أن الأمر يتعلق ب"استهداف لدورية أمنية بمدينة القنيطرة".

وأفاد هذا البيان بأنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه التعليقات المنشورة، فإن ولاية أمن القنيطرة، كشفت عن حقيقة النازلة، حيث أكدت أن مصالح الأمن بمدينة القنيطرة تمكنت، صباح يوم السبت المنصرم، من توقيف شخصين في حالة تخدير بعدما تم ضبطهما يعترضان سبيل المارة والسيارات بالقرب من قاعة الشباب رحال المسكيني في حين تمكن شخص ثالث من الفرار، والذي تم تشخيص هويته وجاري البحث لتوقيفه هو الآخر.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي صور فوتوغرافية مدينة القنيطرة ولاية الأمن دورية أمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه | حوادث و حقوق

لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه

عاجل..كلب مسعور هجم على مستشفى الخميسات وعض الناس..تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..كلب مسعور هجم على مستشفى الخميسات وعض الناس..تفاصيل خطيرة

فيديو مثير..عاين باين: شخص مع مراتو شفر تليفون من مطعم بمارتيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير..عاين باين: شخص مع مراتو شفر تليفون من مطعم بمارتيل

فضحية وبالفيديو..طالبة في جامعة بني ملال تفجرها مدوية: أستاذ قالي رسلي لي الصور ديالك عريانة ونعطيك النقطة | حوادث و حقوق

فضحية وبالفيديو..طالبة في جامعة بني ملال تفجرها مدوية: أستاذ قالي رسلي لي الصور ديالك عريانة ونعطيك النقطة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..جميلة البدوي و الجريني في إنتاج ضخم‎ | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو..جميلة البدوي و الجريني في إنتاج ضخم‎

بالفيديو.. تحت شمس مراكش الحارقة .. شرطة المرور تنظم السير | قنوات أخرى

بالفيديو.. تحت شمس مراكش الحارقة .. شرطة المرور تنظم السير

بالفيديو.. المحافظة على صحة الفم و الاسنان مفتاح للصحة الجيدة في حياة الانسان | قنوات أخرى

بالفيديو.. المحافظة على صحة الفم و الاسنان مفتاح للصحة الجيدة في حياة الانسان

بحيرة اكلمام سيدي علي باقليم ميدلت فضاء رائع للاستجمام و الاصطياف | قنوات أخرى

بحيرة اكلمام سيدي علي باقليم ميدلت فضاء رائع للاستجمام و الاصطياف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

لامس جسد فتاة عمرها 12 سنة وطلب منها أن تقبله.. فتجمع نحو 100 من أقاربها للانتقام منه

القناة الثانية تنشر فيديو حادثة السير التي هزت المغاربة هذا الصباح.. وهذا هو عدد القتلى | بووز

القناة الثانية تنشر فيديو حادثة السير التي هزت المغاربة هذا الصباح.. وهذا هو عدد القتلى

الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها | بوليتيك

الحسيمة مشتعلة على الفايسبوك جميلة هادئة في الواقع...وها شكون باغي يشعلها

فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان المغربي يتجاهل الفاجعة | بوليتيك

فضيحة...البرلمان الإسباني يعقد إجتماعا طارئا بعد وفاة مغربيتين بباب سبتة المحتلة والبرلمان

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.