بالصور..هذا مصير المتورطين في الاعتداء على دورية أمنية بالقنيطرة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية للواقعة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ببيان بخصوص ما تداولته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة فوتوغرافية لشخص في حالة غير طبيعية، مشفوعة بتدوينة تشير إلى أن الأمر يتعلق ب''استهداف لدورية أمنية بمدينة

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" ببيان بخصوص ما تداولته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة فوتوغرافية لشخص في حالة غير طبيعية، مشفوعة بتدوينة تشير إلى أن الأمر يتعلق ب"استهداف لدورية أمنية بمدينة القنيطرة".

وأفاد هذا البيان بأنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه التعليقات المنشورة، فإن ولاية أمن القنيطرة، كشفت عن حقيقة النازلة، حيث أكدت أن مصالح الأمن بمدينة القنيطرة تمكنت، صباح يوم السبت المنصرم، من توقيف شخصين في حالة تخدير بعدما تم ضبطهما يعترضان سبيل المارة والسيارات بالقرب من قاعة الشباب رحال المسكيني في حين تمكن شخص ثالث من الفرار، والذي تم تشخيص هويته وجاري البحث لتوقيفه هو الآخر.