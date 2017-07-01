فضحية وبالفيديو..طالبة في جامعة بني ملال تفجرها مدوية: أستاذ قالي رسلي لي الصور ديالك عريانة ونعطيك النقطة ﻿

نشرت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، على صفحتها بالفايسبوك مقطع فيديو، ظهرت خلاله طالبة وهي تكشف تعرضها للتحرش الجنسي على يد أستاذها بالكلية المتعددة التخصصات أمغيلة ببني ملال.

"شوف تيفي"

نشرت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، على صفحتها بالفايسبوك مقطع فيديو، ظهرت خلاله طالبة وهي تكشف تعرضها للتحرش الجنسي على يد أستاذها بالكلية المتعددة التخصصات أمغيلة ببني ملال.

وأوضحت هذه الطالبة أنها كانت تحتاج لنصف نقطة حتى تتجنب الاستدراك في مادته، مشيرة إلى أنها ربطت الحديث معه عبر الفايسبوك، حيث قام بابتزازها وطالبها بإرسال صور عارية لها حتى يمكنها من نصف النقطة.

ووجهت الطالبة أصابع الاتهام لرجال شرطة وعميد الكلية المذكورة بالتواطؤ حتى لا تتم محاسبة الأستاذ المتورط في هذه الفضيحة، مشيرة إلى أن المعطيات الأولى التي علمت بها، تشير إلى أن الشرطة، عثرت في حساب الأستاذ على دلائل تؤكد ابتزازه لطالبات بارسال صورهن العارية له حتى يمكنهن من النقاط.