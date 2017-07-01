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مهربو البوليساريو يستنجدون بولد البوهالي بعد أن قطعت موريتانيا أرزاقهم

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 13:54 مهربو البوليساريو يستنجدون بولد البوهالي بعد أن قطعت موريتانيا أرزاقهم | بوليتيك
مهربو البوليساريو يستنجدون بولد البوهالي بعد أن قطعت موريتانيا أرزاقهم
موريتانيا تتخذ خطوات أمنية مهمة وتعلن عن إغلاق حدودها مع الجزائر وتصنفها مناطق عسكرية مغلقة، وتحث المواطنين على عدم عبور هذه المناطق نظرا لاختلاط الأمر على قواتها بين المدنيين والمهربين الذين

شوف تيفي:

موريتانيا تتخذ خطوات أمنية مهمة وتعلن عن إغلاق حدودها مع الجزائر وتصنفها مناطق عسكرية مغلقة، وتحث المواطنين على عدم عبور هذه المناطق نظرا لاختلاط الأمر على قواتها بين المدنيين والمهربين الذين يقومون بتهريب المخدرات، بالتالي فإن القوات الموريتانية ستطلق النار على كل من يتحرك في هذه المنطقة المغلقة التي تمتد على الشريط شمال موريتانيا الفاصل مع جنوب الجزائر... هذه المبادرة لحماية أراضيها لم تتقبلها جبهة البوليساريو لأن عناصرها هم من ينشطون في التهريب بمختلف أصنافه في شمال موريتانيا بعد أن ضيق عليهم المغرب الخناق في الكركرات، وقام بطردهم شر طردة بعد صدور قرار أممي في هذا الشأن في شهر أبريل الماضي... لكن الجبهة الانفصالية لم تتقبل الواقع الجديد، فنشرت أخبارا كاذبة تقول أن القوات الموريتانية أسرت جنودا مغاربة بعد تبادل إطلاق النار على الحدود... والحقيقة حسب ما أكدته مصادر من مخيمات تندوف فإن مهربي الجبهة فروا من القوات العسكرية الموريتانية بعد أن أطلقت عليهم هذه الأخيرة النار نحو المخيمات، وسيطروا على بعض المواقع الحيوية لإرغام قيادة الرابوني على إيجاد حل عاجل للتضييق الذي بات يستهدفهم في المنطقة المغلقة، وهو ما يؤكد بالملموس أن ولد البوهالي ومن يدورون في فلكه مجرد داعمين للأنشطة الإجرامية والإرهابية في المنطقة...ولعل هذا التضييق على أنشطتهم الحرة في الكركرات وشمال موريتانيا يعد الضربة القاضية التي ستنهي قوتهم التي اكتسبوها من أموال المخدرات والتهريب، ولعلها نهاية لأحلام الاغتناء القائمة على المال الحرام لجماعة ولد البوهالي ومن يدور في فلكهم من المهربين المجرمين...

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