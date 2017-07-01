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الوزير بنعتيق لشباب الجالية: أنتم مستقبل هذا الوطن.. والمغربي في الخارج قد فمو قد دراعو | مجتمع

الوزير بنعتيق لشباب الجالية: أنتم مستقبل هذا الوطن.. والمغربي في الخارج قد فمو قد دراعو

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الوزير بنعتيق لشباب الجالية: أنتم مستقبل هذا الوطن.. والمغربي في الخارج قد فمو قد دراعو

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 13:28 الوزير بنعتيق لشباب الجالية: أنتم مستقبل هذا الوطن.. والمغربي في الخارج قد فمو قد دراعو | مجتمع
الوزير بنعتيق لشباب الجالية: أنتم مستقبل هذا الوطن.. والمغربي في الخارج قد فمو قد دراعو
خاطب عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال افتتاح الدورة التاسعة للجامعات الصيفية لفائدة شباب مغاربة

شوف تيفي

خاطب عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال افتتاح الدورة التاسعة للجامعات الصيفية لفائدة شباب مغاربة العالم، أمس الاثنين، الشباب المشاركين "أنتم هم مستقبل هذا الوطن و حتى في بلدان إقامتكم، نجاحكم هو نجاح للمغرب، أنتم الأجيال الصاعدة الذين ستمثلون المغرب بالخارج، و أنا متأكد أنكم ستمثلون الوطن أحسن تمثيل لأنكم متشبتين بوطنكم المغرب و بدينكم المعتدل و متشبتين بالملكية و بصاحب الجلالة الذي يولي عناية خاصة لكم".

وأضاف الوزير الاتحادي في معرض حديثه خلال التظاهرة ذاتها التي تنظمها الوزارة بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، من خلال كلمة قوية نالت إعجاب و تفاعل شباب مغاربة العالم الذين و صل عددهم في هذه الدور إلى 260 مشاركة ومشارك من الطلبة المغاربة المقيمين في الخارج، "المغاربة بالخارج تجمعهم روح التضامن وهي ميزة لا يمكن أن تتوفر إلا عند المغاربة، مما يجعلهم يحظون بإحترام خاص من لدن بلدان الإستقبال لأن ( المغربي في الخارج قد فمو قد دراعو)، لهذا نحن نفتخر بكم لأنكم ورثتم القيم المغربية الأصيلة عن أبائكم الذين هاجروا في الستينات واشتغلوا بعرق جبينهم، وأحسنوا تربيتكم وسهروا على تعليمكم، و لن تفوتني الفرصة لأحيي كذلك الأم و المرأة المغربية التي تعتبر النواة الصلبة للأسرة المغربية في الخارج، لهذا نحن مطمئنون عليكم".

وشدد الوزير على أن "حضور شباب الجالية من 23 دولة سيمكنكم من اكتشاف 23 ثقافة جديدة والتي تضفي طابع التعدد الثقافي و القبول بالآخر الذي يزخر به المغرب مع الحفاظ على الهوية الأصلية"، مضيفا "أنتم سفراء المغرب و نحن نعتمد عليكم في تواصلكم مع أصدقائكم في الخارج لتترجموا ما وصل إليه المغرب من تطور تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، وأن المغرب قطع أشواطا متقدمة بإمكانيات متواضعة، نحن لا نمتلك لا غازا و لا بترولا نحن نمتلك إرادة قوية لملك يخدم وطنه و شعبه".

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عبدالكريم بنعتيق وزير الجالية تظاهرة

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