بالفيديو..شقيقة دنيا باطمة تدخل مجال الفن..شوفو الصوت ديالها كيف داير ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها الشخصي بالانستغرام، مقطع فيديو، كشفت من خلاله أن شقيقتها إيمان باطمة، دخلت عالم الفن وهي تستعد لإطلاق جديدها الفني.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها الشخصي بالانستغرام، مقطع فيديو، كشفت من خلاله أن شقيقتها إيمان باطمة، دخلت عالم الفن وهي تستعد لإطلاق جديدها الفني.

وكتبت باطمة إلى جانب الفيديو القصير "صوت أختى إيمان الواعد"، وهو الفيديو الذي يظهر تعامل شقيقة باطمة مع فنان آخر على طريقة "الدويتو".

وتفاعل عشاق باطمة مع هذا الفيديو حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، موضحين أن دنيا تبقى الأفضل، في حين استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى أن قيام بطمة بدعم شقيقتها جاء من أجل الرد على ربيبتها الفنانة حلا الترك التي هاجمتها أخيرا بأحد البرامج.