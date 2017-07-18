 بالصورة..سكينة درابيل مرات المصطفى فرحانة بعيد ميلادها والمغاربة يتساءلون على سر الهدية اللي حصلات عليها ﻿
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بالصورة..سكينة درابيل مرات المصطفى فرحانة بعيد ميلادها والمغاربة يتساءلون على سر الهدية اللي حصلات عليها

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 13:09 بالصورة..سكينة درابيل مرات المصطفى فرحانة بعيد ميلادها والمغاربة يتساءلون على سر الهدية اللي حصلات عليها | ثقافة و فنون
بالصورة..سكينة درابيل مرات المصطفى فرحانة بعيد ميلادها والمغاربة يتساءلون على سر الهدية اللي حصلات عليها
عبرت الممثلة المغربية الصاعدة سكينة درابيل عن سعادتها الكبيرة، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها، وذلك من خلال تدوينة قامت بنشرها على حسابها الشخصي بالفايسبوك.

"شوف تيفي"

عبرت الممثلة المغربية الصاعدة سكينة درابيل عن سعادتها الكبيرة، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها، وذلك من خلال تدوينة قامت بنشرها على حسابها الشخصي بالفايسبوك.

وكتبت درابيل إلى جانب صورة عيد ميلادها " سنة حلوة يا جميل لي هي أنا سأعيش هذه السنة الجديدة من عمري بكل سعادة و حب و مغامرة بقدرة القادر ،شكرا لكل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد أحبكم".

وتفاعل عشاق "مرات المصطفى" بكثافة مع الصورة، حيث ركز العديد على العلبة الحمراء الصغيرة، موضحين أن الهدية المتواجدة بداخلها قد تكون خاتما، ولهذا فإن عليها البوح بالسر والكشف عن صاحب هذه الهدية.

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المغرب شوف تيفي سكينية درابيل الحساب الشخصي مرت المصطفى

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