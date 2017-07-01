عاجل: قتل صاحبو فكازا و بغا يحرك من طنجة..وهاشنو دارو ليهم البوليس +فيديو ﻿

علمت'' شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة بتنسيق مع أمن ابن مسيك بسيدي عثمان، تمكنت من توقيف مبحوث عنه ملقب ''بالعضة'' في قضية تتعلق بجريمة قتل.

شوف تيفي :

علمت" شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة بتنسيق مع أمن ابن مسيك بسيدي عثمان، تمكنت من توقيف مبحوث عنه ملقب "بالعضة" في قضية تتعلق بجريمة قتل.

و قد تم توقيف المشتبه به قبل قليل من يومه الثلاثاء، بميناء طنجة حيث كان يهم "قاتل" صديقه بالعبور إلى الضفة الأخرى.

وكانت منطقة سباتة ،شهدت يوم أمس الخميس جريمة قتل بشعة بعدما راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تلقى طعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض.

القاتل الملقب بالعضة أقدم على قتل صديقه العشريني بعدما طعنه بالسلاح الأبيض على مستوى العنق وتركه ساقطا وسط بركة من الدماء في مشهد مروع ولاذ بالفرار، وذلك بعدما نشب بينهما خلاف تطور إلى جريمة قتل بشعة، وأضافت مصادرنا أن الصديقان معروفان بتعاطيهما للمخدرات.