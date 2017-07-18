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بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 12:52 بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه | دولي
بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه
كشفت صحيفة ''tribunatreviso.gelocal.it '' الإيطالية على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، أن محكمة مدينة تريفيزو، قضت بسجن مهاجر مغربي في عقده الرابع بالسجن ثلاثة أشهر نافذة، وذلك بسبب تورطه في القيام بإعمال غير

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة "tribunatreviso.gelocal.it " الإيطالية على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، أن محكمة مدينة تريفيزو، قضت بسجن مهاجر مغربي في عقده الرابع بالسجن ثلاثة أشهر نافذة، وذلك بسبب تورطه في القيام بإعمال غير أخلاقية مخلة بالحياء العام بالشارع العام.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المهاجر المغربي المدعو "رشيد حصبة" يبلغ من العمر 45 سنة، حول حياة بعض الأسر بمنطقة كاستيل فرانكو إلى جحيم، وذلك من خلال إزالة ملابسه بالكامل والبقاء عاريا، بالإضافة إلى قيامه بحركات جنسية شادة بالشارع.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية، قامت بإيقاف المعني بالأمر، وهو عاري وفي حالة سكر طافح بإحدى الحدائق العمومية، عقب توصلها بشكاية من طرف المتواجدين بهذه الحديقة.

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المغرب شوف تيفي مهاجر مغربي السجن

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أمس 11:05 GMT

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