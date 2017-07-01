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صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 12:49 صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته | حوادث و حقوق
صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته
وقعت امس الاثنين جريمة بشعة بتونس حيث عمد اب يبلغ من العمر 42 سنة الى قتل ثلاثة من أبنائه الصغار( بنتان ورضيع) وذلك عبر القائهم فى ''حوض ماء''.

"شوف تيفي"

وقعت امس الاثنين جريمة بشعة بتونس حيث عمد اب يبلغ من العمر 42 سنة الى قتل ثلاثة من أبنائه الصغار( بنتان ورضيع) وذلك عبر القائهم فى "حوض ماء".

وأكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني التونسي في تصريح لإذاعة شمس أن أعمار الاطفال تتراوح بين 8 سنوات وسنة ونصف.

وبحسب نفس المصدر فقد تمّ التفطن للجريمة البشعة فى السبسية من ولاية القصرين بعد أن سارعت الزوجة بإعلام مركز الحرس الوطني وأخبرتهم بأن زوجها قام بنزع اطفاله منها عنوة ، الشئ الذي جعل أعوان الامن يقومون بالتفتيش عن المعني بالأمر وبعد جلبه والتحقيق معه لمدة ساعات اعترف فى بأنه قام برميهم فى حوض ماء يُقارب عمقه قرابة المتر ونصف .

وتعود الاسباب حسب التحقيقات الاولية الى خلافات بين الجاني وزوجتــه.

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المغرب شوف تيفي أب يقتل ابناءه خلاف تونس

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