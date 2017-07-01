 مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو ﻿
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مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 12:47 مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو | منوعات
مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو
أعدت قناة ''الجزيرة القطرية'' تقريرا مثيرا بخصوص السجون بهولندا، حيث أكدت أن هذه الأخيرة وبسبب انخفاض معدلات الجريمة وقلة السجناء، فإنها تعتزم إغلاق 5 سجون فى البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

شوف تيفي

أعدت قناة "الجزيرة القطرية" تقريرا مثيرا بخصوص السجون بهولندا، حيث أكدت أن هذه الأخيرة وبسبب انخفاض معدلات الجريمة وقلة السجناء، فإنها تعتزم إغلاق 5 سجون فى البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح هذا التقرير أن هولندا اضطرت خلال 4 سنوات الأخيرة إلى إغلاق 19 سجنا فى 2013 بسبب قلة المجرمين، موضحا أن إغلاق السجون الخمسة، سيتسبب في تسريح ما يقرب من ألفي موظف، سيتم نقل 700 منهم إلى دوائر حكومية أخرى عاملة فى إطار إنفاذ القانون فى البلاد.


وأكد هذا التقرير إلى أن هولندا، حاولت عدم تسريح العمال المشتغلين بالسجون، حيث أقدمت على استيراد 240 معتقلا من النرويج شهر شتنبر الماضي، موضحا أن انخفاض معدلات الجريمة في هذا البلد بسبب القوانين المرنة وبرامج إعادة التأهيل جعل سجونها فارغة وعدد السجانين أكثر من السجناء.

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المغرب شوف تيفي المجرمين السجناء هولندا

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