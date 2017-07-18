بالصور..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة اصطدام شاحنة تابعة للقوات الملكية المسلحة وحافلة للركاب بالراشيدية ﻿

في جديد الفاجعة الطرقية التي شهدتها مدينة الراشيدية يومه الثلاثاء، كشفت بعض المعطيات أن الشاحنة، التي اصطدمت بحافلة لنقل الركاب هي شاحنة تابعة للقوات الملكية المسلحة.

"شوف تيفي"

في جديد الفاجعة الطرقية التي شهدتها مدينة الراشيدية يومه الثلاثاء، كشفت بعض المعطيات أن الشاحنة، التي اصطدمت بحافلة لنقل الركاب هي شاحنة تابعة للقوات الملكية المسلحة.

وتسببت هذه الفاجعة الخطيرة، التي وقعت بالضبط على مستوى الجماعة القروية الخنك بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس، في مقتل خمسة أشخاص من بينهم طفلة، وإصابة 21 آخرون بجروح، حالة 11 منهم خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية والوقاية المدنية، عبأت كافة الوسائل اللوجيستية لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات.