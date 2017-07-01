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هام لمرضى التهاب الكبد الفيروسي.. دواء مغربي جديد متوفر بسعر يقل عشر مرات عن الدواء الأصلي

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 12:24 هام لمرضى التهاب الكبد الفيروسي.. دواء مغربي جديد متوفر بسعر يقل عشر مرات عن الدواء الأصلي | مجتمع
هام لمرضى التهاب الكبد الفيروسي.. دواء مغربي جديد متوفر بسعر يقل عشر مرات عن الدواء الأصلي
أعلن المختبر الصيدلي الوطني عن طرحه رسميا بالسوق المغربية دواء ''TEFOVIR''، ويعتبر أول دواء جنيس 100 في المئة مغربي لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع س.

شوف تيفي:

أعلن المختبر الصيدلي الوطني عن طرحه رسميا بالسوق المغربية دواء "TEFOVIR"، ويعتبر أول دواء جنيس 100 في المئة مغربي لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع س.

وصرحت مريم لحلو الفيلالي المديرة العامة لمجموعة فارما 5، أن هذا الداء من أخطر أشكال فيروس التهاب الكبد، ويصيب أزيد من 600 ألف شخص بالمغرب، كما يتطلب علاجا مدى الحياة، غير أنه ليس متوفرا بالمغرب الى حدود الان، وهذا الاطلاق يعد رمزيا بما أنه يتزامن مع تخليد اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الذي يصادف يوم 28 يوليوز من العام الجاري.

ويستجيب الدواء الجديد الى نفس الاشكاليات ونفس الحاجيات المعبر عنها عند طرح SS 400، بالاضافة الى سعره الباهض الذي يصل الى 3000 درهم في الشهر فإن الدواء الاصلي لا يتم تسويقه بالمغرب، مما يجعل المرضى مضطرين الى اقتنائه من الخارج.

دواء TEFOVIR لفارما 5 اذن سيكون متوفرا في المغرب وذلك بسعر يقل 10 مرات عن الدواء الاصلي أي أقل من 300 درهم للعلبة،وهو مطابق لمعايير الجودة الدولية للسلامة والنجاعة الاكثر صرامة.

 

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