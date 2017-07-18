تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة+صور ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور التي تظهر ثلاثة شبان متلبسين بالاعتداء على دورية أمنية بطريقة جد خطيرة بواسطة هراوات خشبية.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور التي تظهر ثلاثة شبان متلبسين بالاعتداء على دورية أمنية بطريقة جد خطيرة بواسطة هراوات خشبية.

وحسب ناشري هذه الصور، فإن تفاصيلها، جرت أمس الاثنين، حيث تعرضت دورية أمنية بمنطقة دار الشباب القنيطرة، لهجوم خطير، نفذه ثلاثة شبان في عقدهم الثاني.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور التي وصفها بـ "المرعبة"، موضحين أن الاعتداء على رجال الشرطة يعتبر تجاوزا خطير لا يمكن السماح به، داعين في الوقت نفسه مديرية الأمن لاتخاذ خطوات جديدة تهدف لحماية موظفيها وحماية جميع المواطنين من التعرض للاعتداء على يد خار جين عن القانون.