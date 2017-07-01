عاجل.. بوليسي من فرقة الصقور كان غادي يموت في كازا..وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شرطيا ينتمي لفرقة الصقور، نجا من موت محقق قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالبيضاء، خلال مطاردته للص على دراجة نارية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شرطيا ينتمي لفرقة الصقور، نجا من موت محقق قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالبيضاء، خلال مطاردته للص على دراجة نارية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشرطي، كان على متن دراجته النارية خلال قيامه بدورية أمنية على مستوى شارع أحمد مكاوار بعين السبع، وخلال رصده رفقة زميله للص على دراجة نارية، قام بمطاردته، إلا أنه تعثر وسقط من على الدراجة عقب اصطدامه بحافلة للنقل العمومي.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطي أصيب بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية، مشيرا إلى أن زميله تمكن من إيقاف اللص الذي حجز لدية سكينا من الحجم الكبير "جنوية".