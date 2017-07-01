 عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه | دولي

بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه

صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته | حوادث و حقوق

صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته

مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو | منوعات

مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو

بالفيديو..أول فيديو للملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا..شوفو تفاعل ساكنة القصر الصغير | بووز

بالفيديو..أول فيديو للملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا..شوفو تفاعل ساكنة القصر الصغير

بالصور..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة اصطدام شاحنة تابعة للقوات الملكية المسلحة وحافلة للركاب بالراشيدية | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة اصطدام شاحنة تابعة للقوات الملكية المسلحة وحافلة للركاب

هام لمرضى التهاب الكبد الفيروسي.. دواء مغربي جديد متوفر بسعر يقل عشر مرات عن الدواء الأصلي | مجتمع

هام لمرضى التهاب الكبد الفيروسي.. دواء مغربي جديد متوفر بسعر يقل عشر مرات عن الدواء الأصلي

تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة+صور | حوادث و حقوق

تجاوز جد خطـير.. مشرملون يعتدون على دورية أمنية بمدينة القنيطرة+صور

عاجل.. بوليسي من فرقة الصقور كان غادي يموت في كازا..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاجل.. بوليسي من فرقة الصقور كان غادي يموت في كازا..وها شنو وقع ليه

عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية

من حقنا نفرحو

عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 11:46 عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون
عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري رضى الطلياني، حل يومه الثلاثاء بالمغرب، قادما من العاصمة الفرنسية باريس التي تعرض بها الأسبوع الماضي لحادثة سير جد خطيرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري رضى الطلياني، حل يومه الثلاثاء بالمغرب، قادما من العاصمة الفرنسية باريس التي تعرض بها الأسبوع الماضي لحادثة سير جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن الطلياني، أسر على العودة إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة ومواصلة العلاج، موضحا أن الفنان الجزائري في حالة صحية مستقرة بالرغم من خطورة الإصابات التي تعرض لها.


وأوضح ذات المصدر أن الطبيب المشرف على حالة رضى الطلياني بباريس والذي سمح له بقضاء فترة نقاهة بالمغرب هو مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الأخير طالب الفنان بالعودة إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إتمام العلاج.

وبخصوص عودته إلى الساحة الفنية، فقد أكد نفس المصدر أن غياب الطلياني قد يستمر لأشهر نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، والتي تحتاج لفترة طويلة حتى يزول أثرها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العاصمة الفرنسية الفنان الجزائري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكوب..هذه حقيقة تعرض رضى الطلياني للاعتداء في باريس..تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون

سكوب..هذه حقيقة تعرض رضى الطلياني للاعتداء في باريس..تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة

عاجل..الموت يفجع الفنان المغربي عزيز داداس | ثقافة و فنون

عاجل..الموت يفجع الفنان المغربي عزيز داداس

بالصورة..هذا أول ما قاله الفنان رضى الطالياني بعد تعرضه لحادثة سير بباريس | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا أول ما قاله الفنان رضى الطالياني بعد تعرضه لحادثة سير بباريس

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..جميلة البدوي و الجريني في إنتاج ضخم‎ | قنوات أخرى
منذ 2 دقائق

بالفيديو..جميلة البدوي و الجريني في إنتاج ضخم‎

بالفيديو.. تحت شمس مراكش الحارقة .. شرطة المرور تنظم السير | قنوات أخرى

بالفيديو.. تحت شمس مراكش الحارقة .. شرطة المرور تنظم السير

بالفيديو.. المحافظة على صحة الفم و الاسنان مفتاح للصحة الجيدة في حياة الانسان | قنوات أخرى

بالفيديو.. المحافظة على صحة الفم و الاسنان مفتاح للصحة الجيدة في حياة الانسان

بحيرة اكلمام سيدي علي باقليم ميدلت فضاء رائع للاستجمام و الاصطياف | قنوات أخرى

بحيرة اكلمام سيدي علي باقليم ميدلت فضاء رائع للاستجمام و الاصطياف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه | دولي
منذ 8 دقائق

بالصورة.. مغربي حيح وتعرا في الشارع وقام بإيحاءات جنسية شاذة..وها شنو وقع ليه

صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته | حوادث و حقوق

صادم .. أب يقتل أبناءه الصغار بسبب خلافه مع زوجته

مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو | منوعات

مثير..حنا غادي نزيدو السجون بسبب كثرة الإجرام وهولندا غلقات السجون بسبب قلة المساجين+فيديو

بالفيديو..أول فيديو للملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا..شوفو تفاعل ساكنة القصر الصغير | بووز

بالفيديو..أول فيديو للملك محمد السادس بعد عودته من فرنسا..شوفو تفاعل ساكنة القصر الصغير

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.