عاجل وحصري..بعد تعرضه لحادثة سير بفرنسا: رضى الطلياني عاد للمغرب..وهذا جديد حالته الصحية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري رضى الطلياني، حل يومه الثلاثاء بالمغرب، قادما من العاصمة الفرنسية باريس التي تعرض بها الأسبوع الماضي لحادثة سير جد خطيرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري رضى الطلياني، حل يومه الثلاثاء بالمغرب، قادما من العاصمة الفرنسية باريس التي تعرض بها الأسبوع الماضي لحادثة سير جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن الطلياني، أسر على العودة إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة ومواصلة العلاج، موضحا أن الفنان الجزائري في حالة صحية مستقرة بالرغم من خطورة الإصابات التي تعرض لها.



وأوضح ذات المصدر أن الطبيب المشرف على حالة رضى الطلياني بباريس والذي سمح له بقضاء فترة نقاهة بالمغرب هو مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الأخير طالب الفنان بالعودة إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إتمام العلاج.



وبخصوص عودته إلى الساحة الفنية، فقد أكد نفس المصدر أن غياب الطلياني قد يستمر لأشهر نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، والتي تحتاج لفترة طويلة حتى يزول أثرها.