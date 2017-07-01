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ليديك تقدم برنامجا تنشيطيا بشاطئ للا مريم

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 11:42 ليديك تقدم برنامجا تنشيطيا بشاطئ للا مريم | اقتصاد
ليديك تقدم برنامجا تنشيطيا بشاطئ للا مريم
وعيا منها بالمسؤولية البيئية، تعتمد مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية برنامجا تنشيطيا بشاطئ لالة مريم يشمل أنشطة تحسيسية و ترفيهية، و إحداث بنيات تحتية ضرورية للمصطافين مثل المرافق الصحية، و الممرات

شوف تيفي:

وعيا منها بالمسؤولية البيئية، تعتمد مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية برنامجا تنشيطيا بشاطئ لالة مريم يشمل أنشطة تحسيسية و ترفيهية، و إحداث بنيات تحتية ضرورية للمصطافين مثل المرافق الصحية، و الممرات الولوجية و أبراج المراقبة للوقاية المدنية...

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فبعد نجاح المشاركة 14 في عملية «شواطئ نظيفة» التي استفاد منها سنة 2016 أكثر من 6000 طفل، تتطلع مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية هذه السنة من خلال أنشطتها، إلى زيادة عدد الأطفال و الأشخاص الذين تشملهم الأنشطة التحسيسية و الترفيهية و التربوية و تتوقع استهداف حوالي 8000 طفل و شاب بشاطئ لالة مريم.

و يتميز برنامج «شواطئ نظيفة 2017» هذه السنة بتنظيم أنشطة حول موضوع : «المحيط، مورد يجب المحافظة عليه»، للتعريف بالرهانات المرتبطة بالمحافظة على المحيطات و البيئة بالدار البيضاء الكبرى، و ذلك من خلال تنشيط تربوي ينجز بتعاون مع شركاء مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية.

جدير بالذكر أن برنامج مؤسسة ليدك بشاطئ لالة مريم، يشمل ورشات تنظمها جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض حول "التغيرات المناخية، الماء، الطاقات، النفايات و التنوع البيولوجي"، إضافة إلى إقامة فضاء لتثمين أعمال عدد من شركاء مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية، من بينها : مؤسسة امجيد، جمعية فضاء نقطة انطلاقة، جمعية دار البيئة، المسرح الجوال.

كما يشمل البرنامج إقامة أنشطة ترفيهية (ألعاب، راديو الشاطئ...) تنجزها جمعيات محلية في إطار عملية "شواطئ نظيفة" بشاطئ لالة مريم برسم موسم صيف سنة 2017، و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 3 يوليوز الجاري و 28 غشت المقبل.

و تتميز أنشطة شاطئ لالة مريم هذه السنة بتنظيم عروض تحسيسية بالمحافظة على الساحل و ألعاب تربوية و ترفيهية لفائدة الأطفال، و ذلك في إطار رؤية تسلط الضوء أيضا على إفريقيا و ملامحها، و عرض منتوجات محلية، و إقامة ورشات للصناعة التقليدية المنتجة انطلاقا من مواد تم إعادة تدويرها، و التعريف بالمجهودات المبذولة من أجل التمدرس القبلي و إدماج الشباب، علاوة على ورشات لفائدة الأطفال الصغار تتمحور حول أهم الرسائل الهادفة إلى التحسيس بالمحافظة على البيئة.

و من جهة أخرى، يشهد فضاء ليدك بشاطئ لالة مريم إقامة أنشطة تهتم بالتغيرات المناخية، الماء، الطاقات، النفايات و التنوع البيولوجي، إضافة إلى إحداث معرض تحسيسي متنقل يستقبل 12 طفلا لمدة ساعة خلال كل عرض.

جدير بالذكر، أن ليدك باعتبارها فاعلا حيويا في مدينة الدار البيضاء الكبرى، فازت سنة 2014 بجائزة لالة حسناء "ساحل مستدام" في فئة المسؤولية الاجتماعية و البيئية للمقاولات تتويجا لها لمشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي، بحيث يعبر هذا التتويج عن التزام المقاولة البيئي و مثالية ورش هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية ساكنة و شواطئ الجهة الشرقية للدار البيضاء من التلوث السائل الناتج عن المياه العادمة الخام.

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ليديك تقدم برنامجا تنشيطيا بشاطئ للا مريم

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