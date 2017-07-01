عاجل.. اعتقال صاحب ''التريبورتور'' الذي تسبب في فاجعة بطنجة ﻿

علمت'' شوف تيفي''، أن مصلحة حوادث السير بمنطقة بني مكادة مدعومة بفرقة الأمن العمومي، ألقت القبض على سائق دراجة ثلاثية العجلات ''التريبورتور'' الذي تسبب في حادثة سير خطيرة بطنجة يوم الأحد.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي"، أن مصلحة حوادث السير بمنطقة بني مكادة مدعومة بفرقة الأمن العمومي، ألقت القبض على سائق دراجة ثلاثية العجلات "التريبورتور" الذي تسبب في حادثة سير خطيرة بطنجة يوم الأحد.

و جاء توقيف المعني بالأمر، بعدما توصلت المصالح الأمنية، من خلال تحرياتها من تحديد مكان تواجده، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ج) البالغ من العمر 35 سنة،يعمل خضار وقد تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

و كانت الحادثة تسببت في مقتل طفل،و قد خلف اصطدام "تريبورتور" كان يقل مجموعة من الشبان إلى الشاطئ بأحد الجدران خسائر فادحة، ما أدى إلى مقتل طفل ونقل خمسة آخرين على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها بعد الحادث صورا مؤلمة ومشاهد صادمة للضحايا.