سكوب..هذه حقيقة تعرض رضى الطلياني للاعتداء في باريس..تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة ﻿

نفى مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' المعطيات التي نشرتها مصادر إعلامية بخصوص تعرض رضى الطلياني للاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص تابعين لمتعهد حفلات بباريس، مؤكدا أن الفنان الجزائري، تعرض لحادثة سير خطيرة

"شوف تيفي""إ.ط

نفى مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" المعطيات التي نشرتها مصادر إعلامية بخصوص تعرض رضى الطلياني للاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص تابعين لمتعهد حفلات بباريس، مؤكدا أن الفنان الجزائري، تعرض لحادثة سير خطيرة بالعاصمة الفرنسية وهي المعطيات التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الحادث، أن الفنان رضى الطالياني ومباشرة بعد انتهائه من إحدى الحفلات غادرها بسيارة لا تعود في ملكيته في اتجاه مقر إقامته بأحد الفنادق، إلا أن مرافقه كان يقود السيارة بسرعة جنونية فاقت 120 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في انقلاب السيارة.

وأكد ذات المصدر أن قوة انقلاب السيارة، تسبب في خروج رضى الطالياني منها وارتماءه لمسافة بعيدة، ما نجم عنه تعرضه لجروح خطيرة، مشيرا إلى أن بقاءه في مكان الحادث لمدة طويلة قبل نقله إلى المستشفى، جعل بعض المتواجدين بعين المكان يعتقدون بأنه كان ضحية اعتداء من طرف مجهولين.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، كشفت أن رضى الطلياني، تعرض للاعتداء من طرف 15 شخصا، اقدموا على محاصرته والانتقام منه بسبب خلافات بينه وبين متعهد حفلات بأوروبا.