فضيحة وبالفيديو.. راقصة ترقص بمسجد في هذه الدولة الإسلامية..و(المسلمين كاعين بزاف) ﻿

عبر المسلمون في مصر وباقي الدول الإسلامية عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب وضع شاشة متحركة بمسجد قايتباى بمصر وعرض وصلة رقص للراقصة المعروفة ''صافيناز''.

"شوف تيفي"

عبر المسلمون في مصر وباقي الدول الإسلامية عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب وضع شاشة متحركة بمسجد قايتباى بمصر وعرض وصلة رقص للراقصة المعروفة "صافيناز".

وأوضح موقع "اليوم السابع" المصري أن المصريين، عبروا عن غضبهم بعد عرض فيديو أحد الكليبات الخاصة للراقصة "صافيناز" على شاشة عرض متحركة معلقة فوق مئذنة المسجد، مؤكدين أن ذلك تطاول على المقدسات الإسلامية والتاريخية، مطالبين بضرورة التحرك ضد هذه الواقعة والتحقيق فيها رسميًا، وبشكل عاجل واتخاذ إجراءات حازمة تمنع تكرار هذا المشهد مرة أخرى.

وأوضح الموقع المصري أن الفيديو الذي تسبب في ضجة كبيرة، يظهر قيام شخص بتعليق زينة في إحدى المناسبات بين قبة ومئذنة المسجد، وتتجسد هذه الزينة على شكل الراقصة "صافيناز" في مشهد جعل مصور اللقطة يغلي قائلًا: "دي قلة أدب والله".