عاجل.. زلزال بقوة 7,7 يهز هذه الدولة ومركز انذار يحذر من التسونامي ﻿

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,7 درجات صباح الثلاثاء في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا، كما أعلن المعهد الاميركي لرصد الزلازل، مما دفع بمركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ لاصدار

"شوف تيفي"

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,7 درجات صباح الثلاثاء في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا، كما أعلن المعهد الاميركي لرصد الزلازل، مما دفع بمركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ لاصدار تحذير من خطر حصول امواج مد عال في بعض انحاء المحيط، قبل ان يسارع الى الغاء هذا التحذير.

وحسب وكالة فرانس بر يس فقد قال المعهد الأميركي أن مركز الزلزال يقع على بعد 199 كلم شرق جنوب شرق مدينة نيكولسكي في روسيا وعلى عمق 11,7 كلم.

من جهته توقع مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أن يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سنتم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى هاواي، لكن سرعان ما الغى المركز تحذيره هذا، مشيرا الى انه لا يتوقع "تسونامي مدمرا في المحيط الهادئ" ومطمئنا الى ان ولاية هاواي الاميركية ليست في خطر.