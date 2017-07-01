 مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة طرقية تهز مدينة الراشيدية: رموك دخل في كار..وها شحال ماتو ديال الناس | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز مدينة الراشيدية: رموك دخل في كار..وها شحال ماتو ديال الناس

عاجل.. زلزال بقوة 7,7 يهز هذه الدولة ومركز انذار يحذر من التسونامي | دولي

عاجل.. زلزال بقوة 7,7 يهز هذه الدولة ومركز انذار يحذر من التسونامي

مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس | بوليتيك

مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في

يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد بالعرائش+صور وتفاصيل جد مرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد

وفد برلماني مغربي يزور المستشفى الميداني المغربي بمخيم (الزعتري) للاجئين السوريين في الأردن | بوليتيك

وفد برلماني مغربي يزور المستشفى الميداني المغربي بمخيم (الزعتري) للاجئين السوريين في الأردن

شاهد الممثلة المغربية أسماء الخمليشي في برنامج Ninja Warrior | بووز

شاهد الممثلة المغربية أسماء الخمليشي في برنامج Ninja Warrior

يا ربي سلامة .. شوفو شنو دارت شدة درجة الحرارة في مراكش | بووز

يا ربي سلامة .. شوفو شنو دارت شدة درجة الحرارة في مراكش

شاهد بالفيديو.. فيضانات عارمة تجتاح بلدة جودبور بولاية راجستان بالهند | بووز

شاهد بالفيديو.. فيضانات عارمة تجتاح بلدة جودبور بولاية راجستان بالهند

تركيا تمدد حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر أخرى | دولي

تركيا تمدد حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر أخرى

من حقنا نفرحو

مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 09:56 مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس | بوليتيك
مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس
ثمن مجلس جامعة الدول العربية عاليا الدور والجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن عروبة مدينة القدس، وفي الحفاظ على هذه المدينة المقدسة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

ثمن مجلس جامعة الدول العربية عاليا الدور والجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن عروبة مدينة القدس، وفي الحفاظ على هذه المدينة المقدسة.

جاء ذلك في بيان صدر مساء أمس الاثنين، عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي الشريف.

كما ثمن المجلس عاليا الدور والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ، مؤكدا على دعم الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وعبر المجلس عن اعتزازه بصمود أبناء القدس ومؤسساتها وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في دفاعهم عن عروبة المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف، منوها بالجهود التي تبذلها في هذا الصدد القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك بإغلاقه أمام المصلين وإخلائه ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه، فضلا عن محاولات تغيير الواقع التاريخي في الحرم القدسي الشريف وتركيب بوابات إلكترونية وصولا إلى فرض أمر واقع جديد في سابقة خطيرة لم تحدث منذ قرابة نصف قرن .

وحذر مجلس الجامعة العربية من أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ستؤدي إلى تصعيد بالغ الخطورة وعواقب وخيمة في إشعال الحرب الدينية في المنطقة، وذلك في إطار المحاولات الإسرائيلية السريعة المدعومة بالقوة العسكرية لتنفيذ مخططات معدة سلفا لتهويد مدينة القدس المحتلة ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف المستهدف بصورة متصاعدة بمضاعفة الحفريات والاقتحامات والتدنيس .

وأكد المجلس أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل عدوانا صارخا على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، كما تشكل انتهاكا جسيما لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت مرارا على أن مدينة القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعلى أن الحرم القدسي الشريف هو مكان مقدس للمسلمين دون سواهم .

وأعرب المجلس عن رفضه لأي تغيير للوضع القائم في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة وقف وإلغاء جميع الإجراءات الإسرائيلية وإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه، بما يشمل إزالة البوابات الإلكترونية واحترام حرية العبادة وحق أبناء الشعب الفلسطيني الراسخ في ممارسة شعائرهم الدينية .

وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومنظماته لتحمل مسؤولياتهم نحو هذا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والتدخل الفوري وإنفاذ قراراته خاصة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في أراضه ومقدساته، محذرا من الخطورة البالغة لهذا العدوان الجديد واستمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتماديها في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة وهذا التحدي والاستهتار بإرادة المجتمع الدولي ومقرراته ومضاعفات ذلك على الأوضاع في المنطقة وعلى فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل لتحقيق حل الدولتين .

وأكد المجلس تضامن الأمتين العربية والإسلامية جمعاء دولا وشعوبا ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته دفاعا عن حرمة الأقصى وعروبة مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القدس المحتلة مدينة القدس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفد برلماني مغربي يزور المستشفى الميداني المغربي بمخيم (الزعتري) للاجئين السوريين في الأردن | بوليتيك

وفد برلماني مغربي يزور المستشفى الميداني المغربي بمخيم (الزعتري) للاجئين السوريين في الأردن

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب | بوليتيك

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب

محكمة الحسيمة تُدين معتقلين بالسجن وتطلق سراح آخرين | بوليتيك

محكمة الحسيمة تُدين معتقلين بالسجن وتطلق سراح آخرين

هذا ما وقع لعضوين من تنظيم الدولة الإسلامية هددا الملك محمد السادس | بوليتيك

هذا ما وقع لعضوين من تنظيم الدولة الإسلامية هددا الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. تحت شمس مراكش الحارقة .. شرطة المرور تنظم السير | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

بالفيديو.. تحت شمس مراكش الحارقة .. شرطة المرور تنظم السير

بالفيديو.. المحافظة على صحة الفم و الاسنان مفتاح للصحة الجيدة في حياة الانسان | قنوات أخرى

بالفيديو.. المحافظة على صحة الفم و الاسنان مفتاح للصحة الجيدة في حياة الانسان

بحيرة اكلمام سيدي علي باقليم ميدلت فضاء رائع للاستجمام و الاصطياف | قنوات أخرى

بحيرة اكلمام سيدي علي باقليم ميدلت فضاء رائع للاستجمام و الاصطياف

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يوليوز 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يوليوز 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة طرقية تهز مدينة الراشيدية: رموك دخل في كار..وها شحال ماتو ديال الناس | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عاجل..فاجعة طرقية تهز مدينة الراشيدية: رموك دخل في كار..وها شحال ماتو ديال الناس

عاجل.. زلزال بقوة 7,7 يهز هذه الدولة ومركز انذار يحذر من التسونامي | دولي

عاجل.. زلزال بقوة 7,7 يهز هذه الدولة ومركز انذار يحذر من التسونامي

مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس | بوليتيك

مجلس الجامعة العربية يندد بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالأقصى ويثمن عاليا جهود جلالة الملك في

يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد بالعرائش+صور وتفاصيل جد مرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.