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يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد بالعرائش+صور وتفاصيل جد مرعبة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 09:39 يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد بالعرائش+صور وتفاصيل جد مرعبة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..هاذ الشي كيلخلع ومستحيل يوقع: شخصان ذبحا والدهما المسن من الوريد إلى الوريد بالعرائش+صور وتفاصيل جد مرعبة
اهتزت مدينة العرائش، أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل جد بشعة، أبطالها شخصان، أقدما على قتل والدهما المسن بطريقة جد بشعة داخل منزله من خلال ذبحه من الوريد إلى الوريد.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة العرائش، أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل جد بشعة، أبطالها شخصان، أقدما على قتل والدهما المسن بطريقة جد بشعة داخل منزله من خلال ذبحه من الوريد إلى الوريد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن الشقيقين، أقدما على نحر والدهما البالغ من العمر قيد حياته 87 سنة، من الوريد إلى الوريد من أجل الإرث والحصول على جميع ممتلكاتهم بعد وفاته، مضيفة أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من فك الخيوط الأولى لهذه الجريمة، عقب إيقافها للشقيق الأول بالطريق الرابطة بين شفشاون والحسيمة، بعد أن وجدته في حالة اضطراب، وبعد محاصرته بالأسئلة، اعترف بتورطه في قتل والده ومحاولته الهروب خارج البلاد.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي أبلغت المصالح الأمنية بمدينة العرائش باعترافات الشقيق الأول، لتسارع إلى إيقاف الشقيق الثاني ودخول منزل الضحية الذي عثر عليه جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت نفس المصادر أن جثمان الضحية تم وضعه بمستودع الأموات بمستشفى للامريم، بينما تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معها.

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المغرب شوف تيفي التحر ذبح مستشفى للا مريم العرائش الإرث

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