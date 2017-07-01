تركيا تمدد حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر أخرى ﻿

-وافق البرلمان التركى اليوم الإثنين على مشروع قرار يقضى بتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر أخرى فى رابع مد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة فى يوليو الماضى.

شوف تيفي:

-وافق البرلمان التركى اليوم الإثنين على مشروع قرار يقضى بتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر أخرى فى رابع مد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة فى يوليو الماضى.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن التمديد سوف يسرى مفعوله اعتبارا من يوم الأربعاء الساعة 01:00 صباحا (22:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء) .

وبموجب حكم الطوارىء فإن الحكومة تستطيع تجنب البرلمان وسن قوانين جديدة بالإضافة إلى تحديد أو تعليق حقوق وحريات.

وفى الوقت نفسه نتقد حزب الشعب الجمهورى المعارض مد حالة الطوارىء قائلا انها أوجدت حالة من الاستقطاب في الدولة.

وقد أعلنت تركيا حالة الطوارىء يوم 20 يوليو 2016 فى أعقاب الانقلاب العسكرى الفاشل الذى اتهمت فيه أنقرة رجل الدين فتح الله غولن الذى يتخذ الولايات المتحدة منفى اختياريا له