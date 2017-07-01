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مثـــــير: فرار ثلاثة معتقلين من داخل المحكمة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 02:29 مثـــــير: فرار ثلاثة معتقلين من داخل المحكمة | حوادث و حقوق
مثـــــير: فرار ثلاثة معتقلين من داخل المحكمة
كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، بأن ثلاثة معتقلين تمكنوا نهاية الأسبوع، من الفرار من داخل المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، وهو الأمر الذي تسبب فيما وصف بأزمة بين المصالح الأمنية و


شوف تيفي:

كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، بأن ثلاثة معتقلين تمكنوا نهاية الأسبوع، من الفرار من داخل المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، وهو الأمر الذي تسبب فيما وصف بأزمة بين المصالح الأمنية و النيابة العامة حول من هي الجهة التي تتحمل مسؤوليتها في هذا المشكل الذي هز أركان المحكمة، خاصة إذا علمنا بأن المتهمين فروا من غرفة غير مؤمنة مجاورة للجيور،حسب ما أكدته ذات المصادر.

و قالت المصادر ذاتها بأن حالة من الاستنفار الأمني الشديد أعلنت وسط مختلف الفرق الأمنية التي تجندت للبحث و اقتفاء أثر المتهمين في كل مكان،حيث سخرت في ذلك كل طاقاتها.

و لم تظهر أي معطيات من شأنها أن تعطي الأمل في توقيف هؤلاء المتهمين.


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شوف تيفي المغرب مساء هروب سجناءمعتلين محكمة فاس

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