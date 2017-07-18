بالصور: السيبة.. مجرم يتجول بسلاحه الأبيض في شوارع سلا ﻿

نشرت الصفحات الفيسبوكية المتخصصة في نقل أخبار مدينة سلا صورا لمواطن يدعى مصطفى يقطن بشارع النصر زنقة 7 حلب سانية الطالبي سيدى موسي بمدينة سلا شاهرا سلاحا أبيضا من الحجم الكبير ويتجول بكل حرية أمام

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نشرت الصفحات الفيسبوكية المتخصصة في نقل أخبار مدينة سلا صورا لمواطن يدعى مصطفى يقطن بشارع النصر زنقة 7 حلب سانية الطالبي سيدى موسي بمدينة سلا شاهرا سلاحا أبيضا من الحجم الكبير ويتجول بكل حرية أمام الملأ.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر يتجول بأزقة سلا بحرية تامة، و التقطت له هاته الصور وهو يحمل السلاح الأبيض في الثامنة صباحا من يومه الإثنين بينما كان يترصد أحد الأشخاص متشاجرا معه.

هذا وبعد تداول هاته المعلومات عبر موقع التواصل الإجتماعي، طالب النشطاء من العناصر الأمنية التدخل الفوري وإيقافه قبل أن يرتكب جريمة شنيعة في حق أحد المواطنين.