بعد زواجه.. شوفو فين مشا يدوز القارئ « البوكوص » خالد رياض شهر العسل رفقة زوجته ﻿

نشر القارئ المغربي خالد رياض صورة له رفقة زوجته شريفة وهما على متن طائرة متوجهين إلى روما الإيطالية لقضاء شهر العسل مُعلقا على الصورة « إلى ميلانو رفقة العمر ».

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نشر القارئ المغربي خالد رياض صورة له رفقة زوجته شريفة وهما على متن طائرة متوجهين إلى روما الإيطالية لقضاء شهر العسل مُعلقا على الصورة « إلى ميلانو رفقة العمر ».

تجدر الإشارة إلى أن خالد رياض عقد قرانه شهر ماي على الشابة شريفة حيث تقاسم مع متتبعيه عبر المواقع التواصلية صورة لهما خلال حفل الزفاف أرفقها بتدوينة كتب فيها « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد زواجي البارحة 21 ماي 2017 على سنة الله ورسولة من السيدة المصونة ''زوجتي'' ، أحببت أن أقاسمكم فرحتي وسعادتي عسى ألا تبخلوا على بدعواتكم في ظهر الغيب ، والعقبى لجميع العزاب »