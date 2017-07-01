عتقال الهاربين من قلب المحكمة الإبتدائية بفاس وهافين ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس صباح يومه الإثنين من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية سبق لهما الفرار من مقر المحكمة الإبتدائية بالمدينة بتاريخ 15 يوليوز الجاري.

شوف تيفي

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس صباح يومه الإثنين من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية سبق لهما الفرار من مقر المحكمة الإبتدائية بالمدينة بتاريخ 15 يوليوز الجاري.

وحسب مصدر من مديرية الأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المشتبه فيهما اللذان كان في انتظار ترحيلهما إلى المؤسسة السجنية بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال من أجل أفعال تتعلق بالسرقة بالعنف تمكنا رفقة شخص آخر من الفرار من غرفة الإيداع بمقر المحكمة قبل أن تمكن الأبجاث الميدانية من توقيف اثنين منهم بمقهى بالقرب من محطة القطار بالمدينة.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية فيما لازالت التحريات جارية لتوقيف المشتبه فيه الثالث.