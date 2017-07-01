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اعتقال شخص ينصب على المترشحين لولوج سلك الشرطة بالقنيطرة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 01:17 اعتقال شخص ينصب على المترشحين لولوج سلك الشرطة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
اعتقال شخص ينصب على المترشحين لولوج سلك الشرطة بالقنيطرة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وذلك للإشتباه في

شوف تيفي

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والإجتيال.

وكشفت مصادر أمنية أنه جرى توقيف المشتبه فيه بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة متلبسا بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 15 و30 ألف درهم من أربعة مرشحين لإجتياز مباراة حراس الأمن، الذين تلقوا وعودا بالتدخل لفائدتهم من أجل ولوج سلك الشرطة حيث ضبطت بحوزته مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة بالغير.

هذا وبعد إيقاف المعني بالأمر، تم وضعه تحت الحراسة النظرية فيما لازالت التحريات جارية لتوقيف اثنين من شركائه بعد أن تم تحديد هويتهما.

 

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شرطة مترشحين سلك حوادث وحقوق

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