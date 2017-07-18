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خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه ''مزارعي الكيف''

بتاريــخ : 18 يوليوز 2017 / 00:20 خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه مزارعي الكيف | حوادث و حقوق
خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه ''مزارعي الكيف''
كشفت مصادر مطلعة من جماعة الرتبة بدائرة غفساي إقليم تاونات، أن الحرائق مازالت مستمرة في إلتهام أشجار البلوط الأخضر والفليني بجبال المنطقة وسط إستنفار للمسؤولين المحليين خوفا من وصولها للدواوير

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة من جماعة الرتبة بدائرة غفساي إقليم تاونات، أن الحرائق مازالت مستمرة في إلتهام أشجار البلوط الأخضر والفليني بجبال المنطقة وسط إستنفار للمسؤولين المحليين خوفا من وصولها للدواوير المجاورة للغابة.

ووفق ذات المصادر، فقد إندلع ''حريق مهول بغابة أينزة بالقرب من دوار بني قية جماعة الرتبة، حيث شب حريق مهول وغير مسبوق، تزامنا وإرتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشركي مما جعله يتوغل إلى داخل المساحات الكثيفة من الغابة التي تعتبر آخر قطعة لا زالت شاهدة على الغطاء الغابوي الذي كانت تزخر به جماعة الرتبة بالمثلث الفاصل بين دوار بني قية أولاد بن كدار والزغاريين''.

وإستنادا لذات المصدر، فحريق هذه الليلة يعتبر الأكبر والأخطر الذي عرفته جماعة الرتبة هذه السنة ، إذ يعتبر الحريق الخامس والخطير خلال شهر واحد يهدد المئات من الهكتارات من أشجار البلوط الأخضر والفليني، حيث إنتشرت أخبار وسط الساكنة المحلية بوجود جهات مجهولة محسوبة على مزارعي الكيف هي من يحتمل قيامها بالفعل الإجرامي لتوسعة حدود أراضيهم.

وفي ذات السياق، كشف مسؤول بالمنطقة طالب عدم ذكر إسمه، أن الحديث بوجود أيادي وراء الحريق أو الحرائق سابق لأوانه وأن التحقيق هو الذي سيكشف حقيقة الأمور، ومن يملك دليلا على ذلك فليعرضه على الجهات المختصة.

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الحريق المزارعين تاونات الكيف شوف تيفي

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