 الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه مزارعي الكيف | حوادث و حقوق

خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه ''مزارعي الكيف''

خطوات للحصول على الرشاقة خلال فصل الصيف | بووز

خطوات للحصول على الرشاقة خلال فصل الصيف

يصل طوله إلى 430 مترا.. أطول جسر زجاجي في العالم (فيديو) | بووز

يصل طوله إلى 430 مترا.. أطول جسر زجاجي في العالم (فيديو)

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب | بوليتيك

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب

محكمة الحسيمة تُدين معتقلين بالسجن وتطلق سراح آخرين | بوليتيك

محكمة الحسيمة تُدين معتقلين بالسجن وتطلق سراح آخرين

ذراع اصطناعية يمكنها الرؤية تعرف عليها | نت 2.0

ذراع اصطناعية يمكنها الرؤية تعرف عليها

بالفيديو..رجل يتزوج كلبة ويرفض الطلاق وهذا هو الأمر الغريب الذي قاله | بووز

بالفيديو..رجل يتزوج ''كلبة'' ويرفض الطلاق وهذا هو الأمر الغريب الذي قاله

الشواطئ مابقاتش فابور .. احتلال الشواطئ في المغرب و كراء الأماكن بدون رخصة | بووز

الشواطئ مابقاتش فابور .. احتلال الشواطئ في المغرب و كراء الأماكن بدون رخصة

عاجل.. إليكم البلاغ العاجل من السلطات بخصوص مسيرات الحسيمة | بووز

عاجل.. إليكم البلاغ العاجل من السلطات بخصوص مسيرات الحسيمة

من حقنا نفرحو

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 22:01 الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب | بوليتيك
الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب
كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، إن اجتماعات رفيعة المستوى جمعت بين مسؤولين كبار في الجيش والدرك ومديرية الأمن بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن آلاف المهاجرين من إفريقيا

شوف تيفي

كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، إن اجتماعات رفيعة المستوى جمعت بين مسؤولين كبار في الجيش والدرك ومديرية الأمن بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المرابطين في النيجر لإتمام رحلتهم إلى شمال إفريقيا لم يعودوا يرغبون في السفر إلى ليبيا، بل إلى المغرب عبر الجزائر، الأمر الذي رفع درجة الإستنفار بالحدود المغربية الجزائرية بشكل غير مسبوق، إذ أرسلت تعزيزات مشتركة من الدرك والجيش كما تم توجيه تعليمات لكل العناصر المرابضة بالحدود لرفع درجة اليقضة والحذر ومنع تسلل مهاجرين غير شرعيين.

وأضافت المصادر ذاتها، إن التعليمات التي صدرت إلى فرق بالدرك الحربي تخص هيكلة جديدة لمراكز الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر إضافة إلى تغيرات مرتقبة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة، عبر إعادة النظر في دور قيادة المنطقة الشرقية.

للإشارة، فإن تسلل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غير الشرعيين للمغرب تزايد بشكل مهول إذ وصل إلى نسبة 200 في المائة ما بين يناير المنصرم ويوليوز الجاري مقارنة مع السنة الفارطة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أفارقة مهاجرين المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محكمة الحسيمة تُدين معتقلين بالسجن وتطلق سراح آخرين | بوليتيك

محكمة الحسيمة تُدين معتقلين بالسجن وتطلق سراح آخرين

هذا ما وقع لعضوين من تنظيم الدولة الإسلامية هددا الملك محمد السادس | بوليتيك

هذا ما وقع لعضوين من تنظيم الدولة الإسلامية هددا الملك محمد السادس

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشارك في عملية شواطئ نظيفة صيف 2017 | بوليتيك

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشارك في عملية شواطئ نظيفة صيف 2017

تيارالإستوزار ينقل الكولسة من قيادة البيجيدي إلى الكتابات الإقليمية والجهوية | بوليتيك

''تيارالإستوزار'' ينقل ''الكولسة'' من قيادة ''البيجيدي'' إلى الكتابات الإقليمية والجهوية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هام للمغاربة..حكومة العثماني تستقبل شكاياتكم و تعالجها في أجل 60 يوما | بــووز
منذ 43 دقيقة

بالفيديو.. هام للمغاربة..حكومة العثماني تستقبل شكاياتكم و تعالجها في أجل 60 يوما

بالفيديو..مريضة بالكلاوي وعندي التهاب فالراس..مغربية تناشد القلوب الرحيمة..شوفو كيفاش ولات رجليها والسبيطار مابغاوش يداويوها | حالة خاصة

بالفيديو..مريضة بالكلاوي وعندي التهاب فالراس..مغربية تناشد القلوب الرحيمة..شوفو كيفاش ولات رجليها والسبيطار مابغاوش يداويوها

بعد المنع..بهذه الطريقة ستتعامل حكومة العثماني مع مسيرة الحسيمة يوم 20 يوليوز | بــووز

بعد المنع..بهذه الطريقة ستتعامل حكومة العثماني مع مسيرة الحسيمة يوم 20 يوليوز

الخلفي..فرانس 24 تتعمد تشويه صورة المغرب و ماقامت به انحراف غير مقبول و مرفوض بتاتا وهذه هي الخطوات التي ستتخدها الحكومة | بــووز

الخلفي..فرانس 24 تتعمد تشويه صورة المغرب و ماقامت به انحراف غير مقبول و مرفوض بتاتا وهذه هي الخطوات التي ستتخدها الحكومة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه مزارعي الكيف | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

خطير...الساكنة ومئات الهكتارات من البلوط تحت رحمة الحرائق بتاونات وسط شكوك إتجاه ''مزارعي الكيف''

خطوات للحصول على الرشاقة خلال فصل الصيف | بووز

خطوات للحصول على الرشاقة خلال فصل الصيف

يصل طوله إلى 430 مترا.. أطول جسر زجاجي في العالم (فيديو) | بووز

يصل طوله إلى 430 مترا.. أطول جسر زجاجي في العالم (فيديو)

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب | بوليتيك

الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.