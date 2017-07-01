الجيش والدرك الحربي يتحركان لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين للمغرب ﻿

كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، إن اجتماعات رفيعة المستوى جمعت بين مسؤولين كبار في الجيش والدرك ومديرية الأمن بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن آلاف المهاجرين من إفريقيا

شوف تيفي

كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، إن اجتماعات رفيعة المستوى جمعت بين مسؤولين كبار في الجيش والدرك ومديرية الأمن بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المرابطين في النيجر لإتمام رحلتهم إلى شمال إفريقيا لم يعودوا يرغبون في السفر إلى ليبيا، بل إلى المغرب عبر الجزائر، الأمر الذي رفع درجة الإستنفار بالحدود المغربية الجزائرية بشكل غير مسبوق، إذ أرسلت تعزيزات مشتركة من الدرك والجيش كما تم توجيه تعليمات لكل العناصر المرابضة بالحدود لرفع درجة اليقضة والحذر ومنع تسلل مهاجرين غير شرعيين.

وأضافت المصادر ذاتها، إن التعليمات التي صدرت إلى فرق بالدرك الحربي تخص هيكلة جديدة لمراكز الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر إضافة إلى تغيرات مرتقبة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة، عبر إعادة النظر في دور قيادة المنطقة الشرقية.

للإشارة، فإن تسلل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غير الشرعيين للمغرب تزايد بشكل مهول إذ وصل إلى نسبة 200 في المائة ما بين يناير المنصرم ويوليوز الجاري مقارنة مع السنة الفارطة.