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يهم المغاربة.. أمريكا تمنح تأشيرات لـ15 ألف عامل مؤقت وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 21:51 يهم المغاربة.. أمريكا تمنح تأشيرات لـ15 ألف عامل مؤقت وهذه التفاصيل | مجتمع
يهم المغاربة.. أمريكا تمنح تأشيرات لـ15 ألف عامل مؤقت وهذه التفاصيل
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يومه الإثنين إن الحكومة ستسمح بإصدار 15 ألف تأشيرة دخول إضافية لعمال موسميين مؤقتين لمساعدة الشركات والأعمال الأمريكية التي قد تتكبد خسائر غير قابلة للتعويض

شوف تيفي

 قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يومه الإثنين إن الحكومة ستسمح بإصدار 15 ألف تأشيرة دخول إضافية لعمال موسميين مؤقتين لمساعدة الشركات والأعمال الأمريكية التي قد تتكبد خسائر غير قابلة للتعويض بسبب نقص مثل هذه العمالة.

وكشفت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن تصريحات الوزارة التي قالت أن جون كيلي خلص بعد مشاورات مع وزير العمل ألكسندر أكوستا إلى عدم وجود عمالة أمريكية مؤهلة كافية للقيام بأعمال مؤقتة خارج قطاع الزراعة.

وقال كيلي في البيان "لتوضيح التزام الإدارة بدعم الأعمال الأمريكية ستوفر وزارة الأمن الداخلي هذه الزيادة الاستثنائية في الحد الأقصى السنوي الذي حدده الكونجرس" وأفادت مصادر خاصة أن العمال المطلوبين من مختلف الجنسيات بمن فيهم المغاربة .

هذا وفي ماي المنصرم، منح الكونجرس لكيلي سلطة الموافقة على ما يصل إلى 70 ألف تأشيرة مؤقتة إضافية، لكن دعاة لفرض مزيد من القيود على الهجرة انتقدوا الخطوة وقالوا إن من المفترض أن يحصل العمال الأمريكيون على الفرص أولا.

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دولي أمريكا تأشيرات

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