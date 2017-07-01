هذا ما وقع لعضوين من تنظيم الدولة الإسلامية هددا الملك محمد السادس ﻿

كشفت معلومات أوردتها جريدة ''لاراثون'' الاسبانية بمدريد عن انطلاق جلسات محاكمة الجهاديين المغاربة ''سكينة أبو درار'' و مروان بناصر''،اللذين كانا يقيمان في برشلونة و جزر الكناري قبل اعتقالهما.

شوف تيفي:

كشفت معلومات أوردتها جريدة "لاراثون" الاسبانية بمدريد عن انطلاق جلسات محاكمة الجهاديين المغاربة "سكينة أبو درار" و مروان بناصر"،اللذين كانا يقيمان في برشلونة و جزر الكناري قبل اعتقالهما.

و طالبت النيابة العامة حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم الثلاثاء،بالحكم على كل واحد منهما بـ7 سنوات سجنا نافذا بتهم تهديد الملك محمد السادس باسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي و كذلك تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

كما يتابع المغربيان بتهم احتقار ضحايا الإرهاب بالإضافة إلى استقطاب و تجنيد شباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.