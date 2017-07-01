عاجل:فيديو جنسي عبر الواتساب يتسبب في انتحار عروس بعد أسبوعين على زواجها بهذه المدينة المغربية ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة يومه الإثنين، أن عروس لم يمر على زواجها أسبوعين، وضعت حدا لحياتها عبر تناولها كمية كبيرة من دواء القلب بمدينة تمارة.

شوف تيفي: م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة يومه الإثنين، أن عروس لم يمر على زواجها أسبوعين، وضعت حدا لحياتها عبر تناولها كمية كبيرة من دواء القلب بمدينة تمارة.

و حسب مصادرنا ،فالزوجة، تركت رسالة صادمة لصديقتها عبر الواتساب تخبرها أنها تعرضت لابتزاز خطير من طرف عشيقها السابق حيث سبق و أن صور جلسة حميمية بينهما و أرسل لها تفاصيلها عبر الواتساب قبل أن تتزوج الفتاة المنتحرة من شاب مهاجر باسبانيا.

وأمام هذا التهديد، أنهت العروس حياتها بطريقة بشعة، أمام صدمة زوجها الذي أنهى ترتيباته الأخيرة ليصطحبها للعيش رفقته إلى ديار المهجر.