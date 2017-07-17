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وهاذ الشي اللي بقا: متحول جنسيا ينجب من مثلي بعد قصة حب بينهما+صور

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 20:09 وهاذ الشي اللي بقا: متحول جنسيا ينجب من مثلي بعد قصة حب بينهما+صور | منوعات
وهاذ الشي اللي بقا: متحول جنسيا ينجب من مثلي بعد قصة حب بينهما+صور
كشف وسائل إعلام فرنسية، أن رجلا متحول جنسيا، أنجب نهاية الأسبوع الماضي، طفلا من عشيقه المثلي البالغ من العمر 34 سنة.

"شوف تيفي"

كشف وسائل إعلام فرنسية، أن رجلا متحول جنسيا، أنجب نهاية الأسبوع الماضي، طفلا من عشيقه المثلي البالغ من العمر 34 سنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الثنائي، ظهرا معا أمام عدسات كاميرا مجلة “Paris March” الفرنسية، وكشف المتحول عن بطنه المنتفخ، وعرض تريستن، بطاقة هويته التي تؤكد أنه رجل، وقال "عندما كنت في الثانوية كنت أخبر الجميع أنني رجل مثلي في جسم امرأة، جميع أصدقائي كانوا مثليي الجنس، وفي سن 19 سنة بدأ جسدي يتغير وحصلت على لحية وانقطاع دم الحيض".
وأكد المتحول بأنه عاطفيا، كان الأمر صعبا جدا، حيث قرر في ستة أشهر قلب حياته رأسا على عقب، والظهور بجسد رجل، دون أن يجري عملية جراحية على جهازه التناسلي، موضحا أن تكاليف العملية تحتاج عشرات الآلاف من الدولارات، مع نسبة 50 في المائة من النجاح".

وجمعت الظروف الحبيبان المثيران للجدل، حيث قررا العيش معا منذ سنة، وتربية طفلين ، لكن حياتهما تحولت رأسا على عقب بعد شيوع خبر حمل المتحول الجنسي، خاصة أن الطفلين اللذين قاما الثنائي بتربيتهما عبرا عن سعادتهما الكبيرة بتواجدهما معهما .

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المغرب شوف تيفي البطن المنتفخ المتحول جنسيا

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