المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشارك في عملية شواطئ نظيفة صيف 2017 ﻿

قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المشاركة للموسم ال18 على التوالي، في رعاية برنامج الدعوة للمحافظة على البيئة في 9 شواطئ بالمغرب، وهي المشاركة التي تدخل ضمن عملية ''الساحل المستدامة''

"شوف تيفي"

قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المشاركة للموسم ال18 على التوالي، في رعاية برنامج الدعوة للمحافظة على البيئة في 9 شواطئ بالمغرب، وهي المشاركة التي تدخل ضمن عملية "الساحل المستدامة" المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس.

وحسب بيان للمكتب توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أكد أنه شريك في حملة "شواطئ نظيفة" منذ إطلاقها سنة 1999، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العملية التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس منذ عام 2014 تحتوي على رؤية جديدة، نتيجة اعتماد حملات في مواقع ساحلية مثل الداخلة وتزنيت وعين الذياب بالبيضاء والمهدية ومولاي عبد السلام.

وأكد البيان بأن الأهداف المسطرة تتمثل في تحسين جودة المرافق ونظافتها ونظافة الشواطئ، وذلك من خلال توعية مختلف الجهات الفاعلة، وإنشاء البنية التحتية الأساسية، وضمان السلامة والتغطية الصحية، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الورشات التعليمية والثقافية والفنية طوال فترة الصيف للسماح للمصطافين بالاستمتاع بالصيف.