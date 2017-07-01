''تيارالإستوزار'' ينقل ''الكولسة'' من قيادة ''البيجيدي'' إلى الكتابات الإقليمية والجهوية ﻿

مباشرة بعد صدور البلاغ الختامي لدورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بدأ الحديث عن وجود خطط وتحالفات بالمجالس الإقليمية والجهوية للحزب، لإيصال المؤتمرين المناصرين لما يطلق عليه ''بتيار

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مباشرة بعد صدور البلاغ الختامي لدورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بدأ الحديث عن وجود خطط وتحالفات بالمجالس الإقليمية والجهوية للحزب، لإيصال المؤتمرين المناصرين لما يطلق عليه "بتيار الإستوزار" داخل الأمانة العامة للحزب، وإقصاء المحسوبين على الخط المحافظ بزعامة عبد الاله بن كيران.



وخلف البيان الختامي للمجلس الوطني ردود فعل متباينة ومواقف متضاربة، بإستثناء نقطة واحدة كان عليها الإجماع وهي نهاية عهد عبد الإله بن كيران، حيث إتفق الجميع حول تمكن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة من الحصول على تأييد لحكومته ودعم كامل غير مشروط من ثاني أعلى هيئة في الحزب بعد المؤتمر، بعد فشله من إصدارها من ثالث هيئة تنظيمية بالحزب وهي الأمانة العامة.



وحسب مصادر مطلعة، فعبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، إقتنع بشكل كامل بضرورة إنسحابه من قيادة الحزب، والإبتعاد عن المشهد السياسي، حيث كشف بن كيران شخصيا أنه ناقش موضوع التجديد له لولاية ثالثة خلال إستقباله بمنزله "للمقرئ أبو زيد" في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني، والتي صرح فيها أيضا بتوصله بمعلومات حول تهديد بعض أعضاء الحزب حرمانهم من التزكية والتصويت لهم محليا وإقليميا.