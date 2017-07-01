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مصر تؤكد تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 19:24 مصر تؤكد تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر | دولي
مصر تؤكد تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر
أكدت مصر اليوم الاثنين تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، مشددة على أنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها .

شوف تيفي:

أكدت مصر اليوم الاثنين تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، مشددة على أنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها .

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الذي حل في وقت سابق اليوم بالقاهرة في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده في الأزمة الراهنة بين كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهة ، ووزير الخارجية سامح شكري من جهة أخرى .

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، علاء يوسف، بأن المباحثات التي أجراها الرئيس المصري مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تناولت آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع قطر،حيث استعرض وزير الخارجية الكويتي الجهود التي تقوم بها بلاده للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية في هذا التوقيت الذى تشهد فيه المنطقة تحديات جسام، معربا عن تقديره للشواغل المصرية في هذا الصدد.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وأوضح الرئيس المصري أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة والسعي للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها.

كما أكد الرئيس المصري – يقول المتحدث - أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، وعن حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق معها حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد وزير الخارجية الكويتي حرص بلاده على أمن واستقرار مصر باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة العربية، مشيرا إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أكد من جهة أخرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف المستويات، معربا عن تطلع بلاده لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وكان الشـيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، قد التقى قبل ذلك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أكد لنظيره الكويتي تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعي ( مصر والسعودية والأمارات والبحرين ) من استمرارها على موقفها المتمثل في "عدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف".

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الشيخ صباح الصباح أكد خلال اللقاء على أن "الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع والتوصل إلى حل شامل للأزمة"، وهو ما ثمنه شكري، موضحا أن "حل الأزمة يتأتي عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها".

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