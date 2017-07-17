خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها ﻿

تعرضت الفنانة المصرية الشابة تغريد عبد الرحمن، للاعتداء على يد جارها الذي أقدم على الاعتداء عليها وضربها ما تسبب في إصابتها بجروح على مستوى الرأس، بالإضافة إلى قيامه بالتحرش الجنسي بها.

"شوف تيفي"

تعرضت الفنانة المصرية الشابة تغريد عبد الرحمن، للاعتداء على يد جارها الذي أقدم على الاعتداء عليها وضربها ما تسبب في إصابتها بجروح على مستوى الرأس، بالإضافة إلى قيامه بالتحرش الجنسي بها.

وحسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري فإن الممثلة الصاعدة، نشرت صور ا على حاسبها في تويتر، وكتبت إلى جانبها تغريدة، قالت فيها إن جارها بعد أن شاهد صورتها فى أحد الأعمال الفنية اعتبرها "بنت شمال"، على حد وصفها، ومنذ هذه اللحظة وهو يتحرش بها لفظيًا كلما قابلها، وخلال دخولها معه في نقاش حاد، قام بالاعتداء عليها.

وكشف "اليوم السابع" أن تغريد، بدأت التمثيل من خلال المدرسة، ثم قصور الثقافة، ومسرح الجامعة، وانضمت لفرقة "ستوديو الممثل" مع الفنان الكبير محمد صبحى، وشاركت فى عرض "شفيقة ومتولى"، وحصلت عنه على المركز الثالث كأحسن ممثلة من مهرجان المسرح القومى عام 2001، وشاركت فى العديد من العروض على مستوى قصور الثقافة، وشاركت فى مسلسل "الصعلوك" أمام الفنان خالد الصاوى، ومسلسل "جراب حوا" مع سوسن بدر وعبير صبرى.