 بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎ | بووز

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم صوروه وعيطو للنجدة | حوادث و حقوق

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة''

راجلي لباس عليه و حيث خايب بزاف وليت كنخونو..شوفو أشنو دارت مغربية عبر الواتساب | مجتمع

راجلي لباس عليه و حيث خايب بزاف وليت كنخونو..شوفو أشنو دارت مغربية عبر الواتساب

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف | كاريكاتير شوف تيفي

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف | كاريكاتير شوف تيفي

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف

بالفيديو.. صيادون نجوا بأعجوبة من موت محقق بمولاي بوسلهام | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صيادون نجوا بأعجوبة من موت محقق بمولاي بوسلهام

من حقنا نفرحو

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة''

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 18:17 بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم صوروه وعيطو للنجدة | حوادث و حقوق
بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام رجل شرطة بلباس مدني من إيقاف لص بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام رجل شرطة بلباس مدني من إيقاف لص بمدينة الدار البيضاء.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثون دقيقة لحظة تمكن رجل الشرطة من إيقاف اللص الذي كان يحمل سكينا من الحجم الكبير وهراوة خشبية يستخدمها في اعتراض سبيل المارة، بالإضافة إلى إظهاره للحظة التي عبر من خلاها الشرطي عن غضبه الشديد داعيا زميله إلى تصوير الموقوف قائلا "صوروه وعيطو للنجدة".

ونعتذر عن عدم إدراج الفيديو مع المادة الإخبارية، نظرا لاحتوائه بعد العبارات النابية المخلة بالحياء.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدار البيضاء سكن رجل شرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة

بالفيديو.. صيادون نجوا بأعجوبة من موت محقق بمولاي بوسلهام | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صيادون نجوا بأعجوبة من موت محقق بمولاي بوسلهام

مسخوط ... بغا يضرب خوه ببالة وهو يقتل باه | حوادث و حقوق

مسخوط ... بغا يضرب خوه ب''بالة'' وهو يقتل باه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب الحرارة المفرطة..شاب كيبيع الحلوة الشهيرة جبان كول أوبان مبقاش كيخرج بنهار و كيبيع غير بالليل | بــووز
منذ 20 دقيقة

بسبب الحرارة المفرطة..شاب كيبيع الحلوة الشهيرة ''جبان كول أوبان'' مبقاش كيخرج بنهار و كيبيع غير بالليل

غريب و بالفيديو.. وزارة الصحة خفضات أثمنة 57 دواء و الصيدليات مفراسهم والو | بــووز

غريب و بالفيديو.. وزارة الصحة خفضات أثمنة 57 دواء و الصيدليات مفراسهم والو

الأغنية التي ينتظرها الجميع..جديد قادر الجابوني‎ | قنوات أخرى

الأغنية التي ينتظرها الجميع..جديد قادر الجابوني‎

فيديو | نادر عيوش يغني يا الظالم | قنوات أخرى

فيديو | نادر عيوش يغني يا الظالم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎ | بووز
منذ 2 دقائق

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم صوروه وعيطو للنجدة | حوادث و حقوق

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة''

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.