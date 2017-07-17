بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام رجل شرطة بلباس مدني من إيقاف لص بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام رجل شرطة بلباس مدني من إيقاف لص بمدينة الدار البيضاء.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثون دقيقة لحظة تمكن رجل الشرطة من إيقاف اللص الذي كان يحمل سكينا من الحجم الكبير وهراوة خشبية يستخدمها في اعتراض سبيل المارة، بالإضافة إلى إظهاره للحظة التي عبر من خلاها الشرطي عن غضبه الشديد داعيا زميله إلى تصوير الموقوف قائلا "صوروه وعيطو للنجدة".

ونعتذر عن عدم إدراج الفيديو مع المادة الإخبارية، نظرا لاحتوائه بعد العبارات النابية المخلة بالحياء.