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لهذه الأسباب تتجه السلطات المحلية بالحسيمة لمنع مسيرة 20 يوليوز

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 17:21 لهذه الأسباب تتجه السلطات المحلية بالحسيمة لمنع مسيرة 20 يوليوز | بوليتيك
لهذه الأسباب تتجه السلطات المحلية بالحسيمة لمنع مسيرة 20 يوليوز
علمت '' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية في الحسيمة تتجه إلى منع مسيرة 20 يوليوز، وأكدت نفس المصادر أنه بالرغم من كثرة الداعين إلى هذه المسيرة إلا أن لا أحد من الجهات

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية في الحسيمة تتجه إلى منع مسيرة 20 يوليوز، وأكدت نفس المصادر أنه بالرغم من كثرة الداعين إلى هذه المسيرة إلا أن لا أحد من الجهات الداعية لها فكر في وضع طلب ترخيص لها لدى السلطات المحلية، كما لم تعلن أي جهة عن تبنيها للمسيرة المعلن عن تنظيمها في 20 يوليوز الجاري في الحسيمة.

بالتالي فإن السلطات ستمنع هذه المسيرة خوفا من انفلاتها وخروج الأطفال والقاصرين في خضمها، ولربما يتكرر مسلسل الكر والفر ورشق قوات الأمن بالحجارة، وهو المسلسل الذي لا يرغب أي أحد في تكراره، تؤكد مصادرنا. بالتالي فإن الظرفية التي يمر منها حراك الحسيمة، خاصة مع التجاوب الإيجابي مع مطالب المحتجين، وفتح تحقيق في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وحرمان الوزراء من العطلة الصيفية للوقوف على الأشغال الجارية في الحسيمة، ومن خلال ما تم الوقوف عليه في مسيرات سابقة من ركوب بعض الأشخاص على الحراك السلمي لساكنة الريف، بغرض إثارة الفتنة والترويج لدعوات انفصالية غريبة، تضيف مصادرنا، فإن الدعوة إلى التهدئة وإلى التعاطي الإيجابي مع مبادرات الدولة هي الحل المناسب للتنزيل السليم لمطالب المحتجين، لهذه الأسباب فإن السلطات المحلية ارتأت منع المسيرة المزمع تنظيمها في الحسيمة الخميس المقبل مادام شروط الدعوة إليها أصبحت متجاوزة تؤكد مصادرنا.

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شوف تيفي المغرب الحسيمة حراك الريف مشيرة20 يوليوز

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