فرانس 24...تكشف سبب ''خلط'' إحتجاجات الريف وفينزويلا و تعتذر لمشاهديها عن الخطأ ﻿

قدمت قناة 24 من خلال نسختها العربية، إعتذارا لمشاهديها عن الخطأ الغير مقصود، عبر بثها لصور وفيديوهات لمراسليها ''خلطت'' بين الإحتجاجات التي تشهدها جمهورية فينزويلا، والأوضاع الأخيرة بمنطقة الريف

شوف تيفي



قدمت قناة 24 من خلال نسختها العربية، إعتذارا لمشاهديها عن الخطأ الغير مقصود، عبر بثها لصور وفيديوهات لمراسليها "خلطت" بين الإحتجاجات التي تشهدها جمهورية فينزويلا، والأوضاع الأخيرة بمنطقة الريف شمال المملكة.



وجاء توضيح وإعتذار القناة، خلال نشرة إخبارية بتث على الساعة الرابعة زوالا بالتوقيت المغربي، حيث كشفت القناة بأن الخطأ تقني بالأساس، وأن جميع أعضاء هيآتها التحريرية تعمل في جو من المسؤولية والمهنية بنقل المواضيع الدولية بكامل الموضوعية".



وجددت القناة خلال نشرة الأخبار، إعتذارها لمشاهديها عن الخلط الغير مقصود، موضحة أن الأمر خطأ تقني بالأساس أثناء تفريغ وتركيب صور وفيديوهات مراسلي القناة، مؤكدة على إستقلالية هيئاتها التحريرية.