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شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء تحول إلى مزبلة ومرتع للمجرمين والخارجين عن القانون..والسلطات والدرك آوت

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 16:38 شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء تحول إلى مزبلة ومرتع للمجرمين والخارجين عن القانون..والسلطات والدرك آوت | مجتمع
شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء تحول إلى مزبلة ومرتع للمجرمين والخارجين عن القانون..والسلطات والدرك آوت
توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الشكايات من ساكنة دوار الشرفاء بسيدي رحال الشاطئ ضواحي مدينة الدار البيضاء، والتي تفيد بأن المنطقة وشاطئها الملقب بـ ''زيرو''، تحول خلال الموسم الصيفي الحالي لمرتع

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الشكايات من ساكنة دوار الشرفاء بسيدي رحال الشاطئ ضواحي مدينة الدار البيضاء، والتي تفيد بأن المنطقة وشاطئها الملقب بـ "زيرو"، تحول خلال الموسم الصيفي الحالي لمرتع للمجرمين والخارجين عن القانون.

وأوضحت الساكنة المستاءة أن شاطئ سيدي رحال "زيرو"، كان قبل سنوات من أفضل الشواطئ المتواجدة ضواحي العاصمة الاقتصادية، إلا أنه تحول في العشرية الأخيرة إلى مرتع حقيقي للمجرمين والمدمنين على المخدرات، بالإضافة إلى تحوله إلى مزبلة كبرى نظرا لتخلي بلدية سيدي رحال عنه ، والتي قررت الاهتمام بالشاطئ المسمى "تروازيام" والتخلي عن "الزيرو" الذي كان له الفضل في اشتهار المنطقة وتحولها لوجهة سياحية.

واستغلت الساكنة الفرصة للإشارة كذلك إلى التهميش غير المفهوم الذي يتعرض له "دوار الشرفاء"، حيث ما تزال بعض الأسر محرومة من المياه الصالحة للشرب والكهرباء لأسباب تبقى مجهولة.

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المغرب شوف تيفي الشكايات السلطات دوار الشرفاء

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