عاجل وبالصور..مذيع مشهور بقناة الجزيرة يهدد الدول المقاطعة لقطر بصناديق نووية ﻿

وجه الفلسطيني جمال ريان المذيع في قناة ''الجزيرة''، يومه الاثنين، تهديدا مباشرا للدول المقاطعة لدولة قطر، بفتح ما اسماه ''الصناديق النووية''، بسبب ما اعتبره حملة شرسة على الدوحة منذ أسابيع.

"شوف تيفي"

وجه الفلسطيني جمال ريان المذيع في قناة "الجزيرة"، يومه الاثنين، تهديدا مباشرا للدول المقاطعة لدولة قطر، بفتح ما اسماه "الصناديق النووية"، بسبب ما اعتبره حملة شرسة على الدوحة منذ أسابيع.



وكتب، جمال ريان، في تغريدته على حسابه الشخصي بتويتر "إلى فضائيات دول الحصار: هجومكم على قطر والجزيرة 24 ساعة يومياً، لا يعادل تقريراً إخبارياً واحداً من 5 دقائق تبثه الجزيرة، نصيحة: توقفوا".



وأضاف ريان: "أنتم من بدأ الهجوم الإعلامي على قطر والجزيرة، ومازلتم 24 ساعة يومياً، قطر تدافع عن نفسها، توقفوا، إن عدتم عدنا".



وتابع الفلسطيني : "نصيحة إلى فضائيات دول الحصار: فشلتم جميعاً ضد قطر وقناة الجزيرة، توقفوا، لا تدفعوا الجزيرة إلى فتح الصناديق النووية الاستقصائية السوداء".





