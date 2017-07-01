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للمزيد من المتعة.. حديقة سندباد تطرح براسلي إيكسترا فان

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 16:17 للمزيد من المتعة.. حديقة سندباد تطرح براسلي إيكسترا فان | اقتصاد
للمزيد من المتعة.. حديقة سندباد تطرح براسلي إيكسترا فان
تلبية لتطلعات زبنائها، سندباد أكبر حديقة ألعاب بالمغرب تتوسع أكثر فأكثر لسعادة أكبر لزوارها، وذلك عن طريق طرح براسلي « إيكسترا فان » باللون الوردي.

شوف تيفي

 

تلبية لتطلعات زبنائها، سندباد أكبر حديقة ألعاب بالمغرب تتوسع أكثر فأكثر لسعادة أكبر لزوارها، وذلك عن طريق طرح براسلي « إيكسترا فان » باللون الوردي.

وكشف بلاغ من حديقة سندباد توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن هذا البراسلي الذي تم طرحه 11 يوليوز الجاري، يُمًكن مستعمليه إضافة إلى الألعاب، من جميع الأنشطة الرياضية طيلة اليوم وبشكل غير محدود، عرض فريد من نوعه وممتع للإستفادة من يوم مليئ بالألعاب والإثارة والأحاسيس القوية التي ستسعد الكبار والصغار.

وأضاف المصدر ذاته، أن البراسلي الذي يبلغ ثمنه 120 درهما يُمكن الزوار من ضبط شامل لميزانيتهم مع الإستفادة بأقصى حد من الحديقة، والمتمثلة في أزيد من 20 لعبة، إضافة إلى الأنشطة الرياضية بما في ذلك "التيروليين" و"القوارب" فضلا عن اكتشاف أنواع رائعة من الحيوانات بحديقة الحيوان، براسلي « إيكسترا فان » عرض جديد ومبتكر يفتح الباب أمام جميع أنشطة الحديقة بدون حدود.

وأضاف البلاغ، أن العرض المقدم متوفر على شكل انخراط سنوي بـ 395 درهم، والعروض السابقة تبقى سارية براسلي فان باللون الأزرق بـ 75 درهم يمكن من الإستفادة من جميع الألعاب بشكل غير محدود ما عدا الأنشطة الرياضية طيلة اليوم أو الولوج فقط بـ 35 درهم وأيضا بطاقات الإشتراك السنوية « فان » والدخول الفردي بـ295 و95 درهم على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن حديقة سندباد مفتوحة يوميا من الساعة 11 صباحا إلى 11 ليلا خلال فصل الصيف.

 

 

 

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سندباد حديقة براسلي كسترا فان

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