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المغرب يحتضن أشغال الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 16:09 المغرب يحتضن أشغال الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي | بوليتيك
المغرب يحتضن أشغال الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي
يحتضن البرلمان المغربي أشغال الدورة ال70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، يومي 20 و21 يوليوز الجاري بمقر البرلمان بالرباط.

شوف تيفي

 

يحتضن البرلمان المغربي أشغال الدورة ال70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، يومي 20 و21 يوليوز الجاري بمقر البرلمان بالرباط.

ووفق البوابة الإلكترونية للبرلمان، ستنكب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي خلال هذه الدورة على إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر ال40 للاتحاد، ومشروع جدول أعمال الدورة ال71 للجنة التنفيذية، فضلا عن تحديد تاريخ ومكان هذه الدورة.

كما ستتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وستتدارس حسابات التدبير برسم سنة 2016،  حيث أن الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي تأسس في 13 فبراير 1976 في أبيدجان (كوت ديفوار)، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الإفريقية ومعالجة المواضيع والإشكالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتشكل الاتحاد البرلماني الإفريقي من برلمانات تمثل أربعين بلدا إفريقيا بصفة عضو، ودولا ومنظمات أخرى بصفة ملاحظ، كما تتكون أجهزة الاتحاد البرلماني الإفريقي من المؤتمر، واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة.

  وتعد اللجنة التنفيذية من أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الإفريقي حيث تسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات والقرارات التي يتخذها المؤتمر، وعلى تسطير برنامج العمل السنوي وتحديد ميزانية الاتحاد، وكذا على تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى.

 

 

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