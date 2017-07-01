جمعية فرنسية مغربية دخلات طول وعرض في قناة فرانس 24 واتهمتها بتزوير مشاهد أحداث الحسيمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بنسخة من الرسالة التي قامت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بإرسالها إلى قناة ''فرانس 24''، والتي عبرت من خلالها عن استنكارها الشديد لقيام القناة المذكورة بتمرير

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الاثنين، بنسخة من الرسالة التي قامت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بإرسالها إلى قناة "فرانس 24"، والتي عبرت من خلالها عن استنكارها الشديد لقيام القناة المذكورة بتمرير مشاهد من أحداث فنزويلا على أنها مشاهد وقعت بمدينة الحسيمة.

وحسب يوسف الإدريسي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في اتصال له مع "شوف تيفي" فإن الجمعية، قامت بهذه الخطوة من أجل التعبير عن رفضهم التام لمحاولة تشويه الوطن.

وأكد الإدريسي أن الجمعية لن تسكت عن مثل هذه التجاوزات من اليوم فصاعدا، مشيرا إلى أن القناة، حاولت تقديم بعض التبريرات الزائفة في اتصال جمعه بها.