سكــــوب... قناة ''فرانس 24'' ترد على إستنكار الحكومة حول ''فيديو فينزويلا'' بالحسيمة ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن قناة فرانس 24 سترد على الرسالة الإستنكارية لوزارة الإتصال والثقافة حول بث فيديو للإحتجاجات بفينزويلا على أنها من منطقة الريف بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي





كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن قناة فرانس 24 سترد على الرسالة الإستنكارية لوزارة الإتصال والثقافة حول بث فيديو للإحتجاجات بفينزويلا على أنها من منطقة الريف بمدينة الحسيمة.



وحسب ذات المصدر، فإدارة القناة إستجابت للرسالة الإستنكارية لوزير الإتصال والثقافة المغربي، وأنها ستقوم ببث توضيح عشية اليوم الإثنين على الساعة الرابعة زوالا، على قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية، لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي يصور الإحتجاجات في فينزويلا وليس بمنطقة الحسيمة.



وفي ذات السياق، صرح مصدر ''لشوف تيفي'' مقرب من الموضوع، أن الوزارة لايمكنها الحديث الآن عن أي إجراء أو خطوات حول الرسالة الإحتجاجية والإستنكارية، إلا بعد الإستماع لتوضيح القناة الذي قيل بأنه سيبث عشية اليوم.





