مسخوط ... بغا يضرب خوه ب''بالة'' وهو يقتل باه ﻿

ذكرت يومية «الصباح» التونسية، امس الاحد، أن جريمة قتل جرت بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر ثمانين سنة على يد ابنه الذي تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.

''شوف تيفي''

ذكرت يومية «الصباح» التونسية، امس الاحد، أن جريمة قتل جرت بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر ثمانين سنة على يد ابنه الذي تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.



ووفق المعطيات التي تحصلت عليها اليومية ذاتها من مصادر أمنية فان خلافا نشب بين ابني الهالك وهما شابان تجاوزا العقد الثالث من العمر وذلك بسبب مشاكل عائلية وسرعان ما تطور الخلاف إلى تبادل للعنف الشديد عمد خلاله أحدهما إلى التسلح بـ«بالة» وحاول الاعتداء بواسطتها على أخيه إلا أنها أصابت والده المسن الذي حز في نفسه رؤية ابنيه يتشاجران فتدخل لفض الخلاف بينهما فسقط أرضا ورغم إسراع ابنيه لإنقاذه من خلال نقله على جناح السرعة إلى اقرب مستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقته.

ووفق ذات المصادر فقد تمكن أعوان الأمن بالجهة من إيقاف الابن المعتدي فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالبحث في ظروف وملابسات الجريمة .





