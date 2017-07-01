 مسخوط ... بغا يضرب خوه ب''بالة'' وهو يقتل باه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شوفو ابتسام تسكت تُقبل قدم والدتها أمام الجمهور بفاس‎ | بووز

بالفيديو..شوفو ابتسام تسكت تُقبل قدم والدتها أمام الجمهور بفاس‎

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎ | بووز

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم صوروه وعيطو للنجدة | حوادث و حقوق

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة''

راجلي لباس عليه و حيث خايب بزاف وليت كنخونو..شوفو أشنو دارت مغربية عبر الواتساب | مجتمع

راجلي لباس عليه و حيث خايب بزاف وليت كنخونو..شوفو أشنو دارت مغربية عبر الواتساب

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف | كاريكاتير شوف تيفي

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف | كاريكاتير شوف تيفي

الكليماتيزور طلع ليه الشان فهاد الصيف

من حقنا نفرحو

مسخوط ... بغا يضرب خوه ب''بالة'' وهو يقتل باه

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 15:25 مسخوط ... بغا يضرب خوه ببالة وهو يقتل باه | حوادث و حقوق
مسخوط ... بغا يضرب خوه ب''بالة'' وهو يقتل باه
ذكرت يومية «الصباح» التونسية، امس الاحد، أن جريمة قتل جرت بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر ثمانين سنة على يد ابنه الذي تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.

''شوف تيفي''

ذكرت يومية «الصباح» التونسية، امس الاحد، أن جريمة قتل جرت بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر ثمانين سنة على يد ابنه الذي تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.

ووفق المعطيات التي تحصلت عليها اليومية ذاتها من مصادر أمنية فان خلافا نشب بين ابني الهالك وهما شابان تجاوزا العقد الثالث من العمر وذلك بسبب مشاكل عائلية وسرعان ما تطور الخلاف إلى تبادل للعنف الشديد عمد خلاله أحدهما إلى التسلح بـ«بالة» وحاول الاعتداء بواسطتها على أخيه إلا أنها أصابت والده المسن الذي حز في نفسه رؤية ابنيه يتشاجران فتدخل لفض الخلاف بينهما فسقط أرضا ورغم إسراع ابنيه لإنقاذه من خلال نقله على جناح السرعة إلى اقرب مستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقته.
ووفق ذات المصادر فقد تمكن أعوان الأمن بالجهة من إيقاف الابن المعتدي فيما تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالبحث في ظروف وملابسات الجريمة .


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسخوط قتل رجل مسن بالة تونس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم صوروه وعيطو للنجدة | حوادث و حقوق

بالصور..بوليسي شد شفار في كازا وطلع ليه الدم ''صوروه وعيطو للنجدة''

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شاب في القنيطرة بطريقة مروعة

بالفيديو.. صيادون نجوا بأعجوبة من موت محقق بمولاي بوسلهام | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صيادون نجوا بأعجوبة من موت محقق بمولاي بوسلهام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب الحرارة المفرطة..شاب كيبيع الحلوة الشهيرة جبان كول أوبان مبقاش كيخرج بنهار و كيبيع غير بالليل | بــووز
منذ 26 دقيقة

بسبب الحرارة المفرطة..شاب كيبيع الحلوة الشهيرة ''جبان كول أوبان'' مبقاش كيخرج بنهار و كيبيع غير بالليل

غريب و بالفيديو.. وزارة الصحة خفضات أثمنة 57 دواء و الصيدليات مفراسهم والو | بــووز

غريب و بالفيديو.. وزارة الصحة خفضات أثمنة 57 دواء و الصيدليات مفراسهم والو

الأغنية التي ينتظرها الجميع..جديد قادر الجابوني‎ | قنوات أخرى

الأغنية التي ينتظرها الجميع..جديد قادر الجابوني‎

فيديو | نادر عيوش يغني يا الظالم | قنوات أخرى

فيديو | نادر عيوش يغني يا الظالم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..شوفو ابتسام تسكت تُقبل قدم والدتها أمام الجمهور بفاس‎ | بووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو..شوفو ابتسام تسكت تُقبل قدم والدتها أمام الجمهور بفاس‎

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎ | بووز

فيديو من درب غلف.. حارس سيارات بغا كثر من 3 دراهم بالرغم من القانون الجديد شوفو شنو وقع‎

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بالخميسات: هكذا كانت نهاية حياة جندي

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

خطير وبالصور.. ممثلة شابة تعرضت لاعتداء و تحرش و رجعات كلها دم ..شوفو أشنو وقع ليها

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.