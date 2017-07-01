زيارة جماعية لتوديع معتقلي حراك- الريف بسجن عكاشة قبل إضراب الأمعاء الفارغة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عائلات معتقلي حراك – الريف بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، إتفقوا على القيام بزيارة جماعية لأبنائهم لتوديعهم قبل الدخول في معركة الأمعاء الفارغة تحت شعار ''البراءة أو الشهادة''.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن عائلات معتقلي حراك – الريف بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، إتفقوا على القيام بزيارة جماعية لأبنائهم لتوديعهم قبل الدخول في معركة الأمعاء الفارغة تحت شعار "البراءة أو الشهادة".



وحسب أحد النشطاء في الحراك، فقد عرض أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج التكفل بنقل عائلات المعتقلين يوم الأربعاء المقبل لزيارة زعماء الحراك، حيث ستكون الزيارة الأخيرة قبل الدخول في خطوة الإضراب عن الطعام.



وفي ذات السياق، نفت إدارة سجن عكاشة، دخول نشطاء حراك- الريف في إضراب عن الطعام منذ يوم أمس، كما نفت بشكل مطلق، ما سمي بتسريب رسالة أوبلاغ موحد لمعتقلي حراك الريف بسجن عكاشة.





