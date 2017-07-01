عاجل.. قبل سفر العاهل السعودي للمغرب لقضاء إجازته الصيفية: بيان مهم من السعودية بخصوص مقاطعة الدول الأربعة لدولة قطر ﻿

أكد مجلس الوزراء السعودي، يومه الاثنين التزام الدول الأربع المقاطعة لقطر، ''السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين''، بإجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم الدوحة بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

أكد مجلس الوزراء السعودي، يومه الاثنين التزام الدول الأربع المقاطعة لقطر، "السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين"، بإجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم الدوحة بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل.

وأوضحت الوكالة الروسية أن مجلس الوزراء السعودي، أكد في بيان، اليوم الاثنين، نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، وبحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المطالب العادلة تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورحب البيان، تضيف الوكالة، بالقرارات الصادرة من وزراء الإعلام العرب في ختام دورته العادية الـ48، مشيداً بتأكيد مجلس وزراء الإعلام العرب على ضرورة التضامن بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب ومطالبته بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، كشفت سابقا أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، سيحل غذا الثلاثاء بمدينة طنجة من أجل قضاء إجازته الصيفية.



